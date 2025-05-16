關稅效應… 沃爾瑪本月漲價 零售商將跟進

零售巨頭「沃爾瑪」將調漲受關稅影響的商品價格，現有部分商品已漲價。(路透)

華爾街日報報導，川普總統對各國加徵關稅 ，讓美國消費者的購物成本上漲。沃爾瑪 (Walmart)預計本月和今夏調漲價格，其他零售商 跟進漲價。

零售巨頭「沃爾瑪」15日表示，預計本月及今夏將調漲受關稅影響的商品價格，現有部分商品已漲價。沃爾瑪財務總監雷尼(John David Rainey)受訪時說：「漲價幅度和速度史無前例。」

全美約90%消費者在沃爾瑪購物，該公司也是迄今應對關稅調漲日用品價格的最大公司；關稅尚未完全影響零售業商品，部分歸因於許多公司在關稅實施前囤貨或通知廠商延後出貨。

沃爾碼可能漲價的商品包括從中南美洲進口的香蕉、酪梨、咖啡、玫瑰、和從中國進口的玩具、電子產品等。

美中本周達成暫停關稅的臨時協議，美方同意將中國進口商品的關稅從145%降至30%；沃爾瑪高層15日示警，若關稅恢復到更高水準，業務可能遭受重創，而對中商品徵稅30%，也會導致眾多商品大幅漲價。

受關稅影響，其他企業也跟進漲價；福特(Ford)汽車上周調漲三款暢銷車型的價格，以柏金包(Birkin)聞名的精品品牌「愛馬仕」(Hermès)將調漲美國市場的價格，而零售商「目標」商店(Target)、家居裝修用品店「勞氏」(Lowe's)和「家得寶」(Home Depot)訂下周公布財報與財務預測。

關稅戰目前對美國經濟的影響不大，失業率和通膨率維穩。

沃爾瑪表示，截至4月30日的三個月內銷售強勁，因為消費者紛紛購買特價商品或改買其廉價品牌的商品；但雷尼表示，沃爾瑪未公布本季的獲利預測，因公司可能承擔部分關稅成本，以維持低價與對手競爭；考量供應商轉嫁成本，沃爾瑪也會跟著漲價，如關稅讓消費者最常在沃爾瑪購買的香蕉，從每磅50美分漲至54美分。

商務部15日指出，4月消費者支出略增，較3月增加0.1%；沃爾瑪表示，由於食品雜貨和育兒必需品漲價，消費者過去三個月來謹慎購物。

美股過去兩個月波動，消費者信心暴跌，但沃爾瑪的銷售額逆勢成長；截至5月2日的三個月內，沃爾瑪美國地區的同店銷售額(comparable sales，即營運至少一年的實體和線上通路銷售額)成長4.5%，超越投資人預期。