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美客戶把握90天「窗口期」 催中國廠商1個月內就出貨

編譯中心／綜合報導
美中關稅戰暫時收兵。美方訂單大量擁入中國廠商，全力趕工出貨，航期滿檔。圖美國加州奧克蘭港貨櫃輪停泊。(路透)
美中關稅戰暫時收兵。美方訂單大量擁入中國廠商，全力趕工出貨，航期滿檔。圖美國加州奧克蘭港貨櫃輪停泊。(路透)

美中12日發布聯合聲明，留出90天緩徵24%關稅作為貿易協商期限。綜合中國媒體報導，美國客戶近日趁著這90天的「出貨窗口期」向中國廠商瘋狂下單，並催促加速生產，此舉已使5月底前中國駛往美國的貨輪艙位直逼滿艙。

中央社報導，綜合上觀新聞、界面新聞、澎湃新聞及中國網路訊息，阿里巴巴旗下的B2B跨國電商交易平台「阿里巴巴國際站」表示，美中12日發布聯合聲明調降關稅當晚，庫存幾乎見底的美國客戶開始向中國廠商瘋狂下單，且「都很著急」，希望中國廠商盡快在一個月內生產完成，因為貨物後續「還要在海上漂一個月」。

「阿里巴巴國際站」商家、上海威邇達遮陽設備有限公司總經理丁林鋒說，「大家都希望抓住90天的出貨窗口期」。報導指出，這家公司主業是房車遮陽簾，銷美營收比重達50%，12日美中聯合聲明後，中國房車遮陽簾的輸美關稅從153.8%大減為38.8%，使輸美銷路起死回生。

報導指出，13日早上7時30分，義烏市璟文進出口有限公司總經理吳慶芬一打開手機，就看到了一筆久違的美國老客戶訂單，一舉下單30萬雙襪子。她說，公司已經有一個月沒有接到這麼大的單子了，「還是比較興奮的，美國訂單回來了」。

廣東東莞齊彩數碼科技有限公司總經理張伍林也表示，這兩天非常忙，具體訂單數量還不清楚，但全公司業務員都在忙著美國發貨事宜，完全沒有時間盤點數量。

報導指出，在此情況下，中國外貿行業無疑要出現一波爆發式成長，美國採購商將掀起下單潮。更多外貿廠商都開始加班復工生產，抓緊這90天的「訂單窗口期」，把貨物銷出去。

中國航運業人士表示，從收到的訂單數據來看，5月底前美國線的海運艙位都已經接近滿艙，如今全中國銷往美國市場的貨主都在搶發貨，運價也會隨之水漲船高。

「阿里國際站」並表示，已開啟海外現貨招商、「美國專場」定向營銷等措施，幫助中國商家快速提高來自美國的訂單轉化，加速生意成長。 

美中關稅戰暫時收兵。美方訂單大量擁入中國廠商，全力趕工出貨。圖為浙江義烏國際商貿...
美中關稅戰暫時收兵。美方訂單大量擁入中國廠商，全力趕工出貨。圖為浙江義烏國際商貿城內14日許多感恩節的外銷物品。(路透)

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