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美中根本分歧未解？紐時：北京仍持續備戰 1至2年後終究惡化

編譯盧思綸／即時報導
美中關稅戰休兵90天，各方都暫時鬆口氣，但未來雙方經貿發展。仍是前途不明朗。(路透)
美中關稅戰休兵90天，各方都暫時鬆口氣，但未來雙方經貿發展。仍是前途不明朗。(路透)

紐約時報報導，儘管美中近日互降關稅、貿易衝突暫時降溫，但這並未改變雙方的深層對立。北京將美方此次視為「戰術退讓」，現在一方面爭取談判利益，另一方面則持續在對台灣、日本和菲律賓的區域主權爭議上展現強硬立場。

此次互降關稅可能為美中領袖通話甚至會談鋪路，但並未解決中國對美國的其他不滿。曾接觸川普政府的中國官員與政策顧問表示，北京會積極在談判爭取利益，同時為可能再次升溫的緊張局勢做準備。這和川普第一任期時美中關係走勢如出一轍。

華府智庫「布魯金斯研究所」外交政策研究主任、曾任中情局中國政治分析師的席恩（Jonathan Czin）表示：「我認為，這次互降關稅證實北京一直以來的看法：對美國的意圖保持警惕是對的，並且有必要為第二場貿易戰預做準備。北京在首次貿易戰後幾年間一直為此布局。」

席恩補充：「我懷疑北京將美國這次舉動視為戰術退讓，而非根本上改變對中國共產黨的敵意。」

川普對全球實施高關稅也給了習近平機會，將中國塑造為友善、可信的替代選項，這正是習近平最近拜訪越南、柬埔寨、馬來西亞，以及本周與拉丁美洲領袖會晤的主軸。

中國對川普時代的應對策略也包括展現自身實力：明確告訴其他國家，尤其是亞洲鄰國，北京不會在區域主權和擴張野心上退讓。北京對外一方面釋出合作訊號，另一方面則以強勢行動維護主權主張，兩者在中國決策者眼中並不衝突，而是並行的雙軌戰略。

5月初，中國接連在東海與南海發動具挑釁意味的行動，導致與日本和菲律賓的摩擦升溫。

而最令北京警戒的，依然是台灣問題。4月初，解放軍圍繞台灣舉行軍演，模擬實施封鎖行動。

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）東亞資深研究員麥葛瑞格（Richard McGregor）表示：「中國確實會繼續利用華府貿易政策混亂之機，將自己包裝為穩定與可預測的燈塔，但在與鄰國的主權爭議上，不會有絲毫鬆手。」

儘管川普對歐洲盟友的貿易政策引發分歧，美國國防部前印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）指出，川普政府在印太地區與日本、印度、澳洲、台灣等聯盟關係仍具延續性。

上海的國際關係學者沈丁立表示，這次關稅休戰不會消除中美之間深層的不信任。他指出，若雙方持續放緩貿易衝突，關係可能在短期的一到兩年內改善，但終究會再度惡化，「因為中美之間的分歧實在太多」。

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