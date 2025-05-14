拚Cybercab、Semi量產 傳特斯拉恢復進口中國製零件

特斯拉去年11月在洛杉磯車展上展示Cybercab。(路透)

知情人士對路透說，美中關稅 休兵後，特斯拉 （Tesla）計畫開始從中國進口零件，用於自駕計程車（Cybercab）和大型卡車（Semi）的生產。這再次顯示，全球兩大經濟體貿易戰降級，能夠立即影響企業活動。

上個月路透曾經報導，美國總統川普 將中國進口商品的關稅調高到145%，讓特斯拉暫停自中國輸入零件，而這有可能打亂特斯拉這些備受關注的車款量產的時程計畫。

消息人士表示，因為川普政府的不可預測性，情況還是有可能改變。

特斯拉沒有立即回應路透的置評請求。

根據特斯拉的計畫，Cybercab和Semi預定今年10月試產，2026年量產。德州廠負責生產Cybercab，內華達州的工廠生產Semi。

去年10月特斯拉發表由Cybercab組成車隊的自駕計程車服務概念，當時承諾可在2026年以前開始製造Cybercab，且這款車的售價會低於3萬美元。

特斯拉也希望2026年開始生產延宕已久的大型卡車Semi，以便能早一點交車給早早就已經下訂單的百事公司（Pepsi）等客戶。

川普關稅原意要促進美國製造，但卻傷到他的政治盟友、特斯拉執行長馬斯克。馬斯克一向主張自由貿易，反對關稅。

馬斯克上個月在第1季財報說明會上告訴分析師，他會向川普建議應該降低關稅，但決定權最終在總統本人。同場說明會裡，特斯拉財務長塔尼亞（Vaibhav Taneja）也提到，關稅會損及資本投資，特斯拉自美國之外帶進設備，特別是從中國輸入，以擴增在美國的生產線。