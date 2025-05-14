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美國雞爪痛失中國市場？富比世：美農戶每年損失2.5億元

記者林宸誼／即時報導
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美國Costco賣場陳列的雞爪。（本報資料照片）
美國Costco賣場陳列的雞爪。（本報資料照片）

中美雖互相大幅降低關稅，但貿易戰未完全結束。美媒報導，中國是最大的雞爪市場，在關稅陰霾下，美國的雞爪出口歸零，「中國不買就沒人買」，估計美國農戶每年會損失2.5億美元。

財經媒體「富比世」報導，指2022年美國向中國出口約13萬噸雞爪，創收約5.5億美元。像泰森食品這樣的企業曾從中受益，該公司是美國牛肉、豬肉尤其是雞肉生產的領軍企業。還有由巴西JBS公司控股的全球最大雞肉生產商之一的皮爾格林普拉德 （Pilgrim's Pride），曾經能夠以高價將雞爪賣給心滿意足的中國消費者，但現在情況已不同往日。

文章稱，雞爪在中國視為美食，但在美國卻是乏人問津的廢料，美國家禽業向中國出口雞爪時，每磅可以賺取0.8至1美元。反觀，買給美國的飼料公司，價格會跌九成，至每磅0.05至0.1美元。

泰森食品每年出口數億磅雞爪。如果每隻雞損失0.5美元，以5億隻雞來計算，每年的損失就達到2.5億美元。

除了經濟方面的影響，家禽產業鏈上的供應商企業也受到了負面影響，例如動物飼料加工廠。這些加工廠將因過剩的雞爪而超負荷運轉，這增加了浪費和營運壓力。

在美國，高品質的雞爪從可食用級別降為飼料級別，它們本可以在中國市場實現價值，如今變成了泡影。文章稱，如果無法讓雞爪「重返」中國市場，那麼就只能靠美國消費者在境內解決出口不足的問題了。

關稅 富比世 貿易戰

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