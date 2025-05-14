關稅休戰關係解凍 美降中港澳小額包裹關稅至54% 中撤波音禁令

美中關稅戰休兵90天後，傳出中方恢復讓美國波音客機可以交貨。圖為4月22日被迫自上海飛回美國西雅圖的波音客機。(路透)

在美中經貿會談12日凌晨達成90天關稅 休戰期的協議後，白宮12日再發布行政命令，宣布自14日起修改中國香港澳門 小額包裹的從價關稅稅率，從120%降低至54%。

此外，中國據報已取消對本國航空公司接收美國波音 飛機為期一個月的禁令，兩國過去一個多月緊張的貿易關係持續解凍。

同時路透報導，中國已向至少四家稀土磁鐵生產商發出出口許可證，是自4月管制出口以來首次。但相關出口許可證是發給歐洲及越南客戶的供應商。

路透13日報導指出，據業內人士表示，中國已向至少4家稀土磁鐵生產商發出出口許可證，包括包頭天和磁材(Baotou Tianhe Magnetics)，該公司生產用於電動和混合動力汽車發動機的磁鐵，已於4月底獲得出口許可證，將原料出口給德國福斯(Volkswagen)汽車。

白宮12日發布行政命令，從5月14日起對中國、香港和澳門價值低於800美元的小包裹關稅稅率，從120%降至54%，同時仍維持每件小額郵遞物品100美元的固定關稅，但撤銷原計畫在6月1日將固定關稅從100美元提高至200美元的規定。

過往從中港澳輸入美國的小額包裹享有免稅政策，但川普上任後取消了這項政策，直接衝擊希音(Shein)、Temu等中國跨境電商的業務。

美中關稅戰休兵90天後，美方行政令恢復自中港澳輸入美國的小額包裹享有免稅的政策，希音、Temu等中國跨境電商的業務，得到喘息。(路透)

路透指出，儘管美國未恢復中國包裹之前享有免關稅的小額豁免政策，但關稅下調仍有助於為希音和Temu等提供了喘息機會，這兩家公司可能會利用90天的緩衝期大規模進貨，為美補充庫存。

物流業界推估，54%的稅率還是蠻高的，但小額包裹都以消費品為主，已經成為一種新形態的消費習慣，消費者在慢慢接受關稅增加後，會逐漸恢復網路採購，有助推升航空貨運價格再往上走。

另一方面，彭博13日引述知情人士報導，在中美貿易談判取得突破後，北京官員本周已開始通知國內航空公司和政府機構，美國波音飛機的交付可以恢復。

一名知情人士補充說，航空公司有權自行決定按照時間和條款安排交付。

波音今年將向中國交付約50架噴氣式飛機，這不僅節省了該公司尋找新買家的時間和成本，還保證了一旦飛機落入航空公司客戶手中，波音將獲得可觀的付款。

據預測，未來20年，中國市場將占全球飛機需求的20%。2018年，波音近四分之一的產量最終銷往中國。但由於貿易緊張局勢和自身問題，這家美國飛機製造商近年來一直沒有宣布在中國的大訂單。

美中關稅戰休兵90天後，傳出中方恢復讓稀土原料輸美。圖為製成的重要元件稀土磁鐵。(美聯社)

另外，福斯汽車向路透表示，該公司與中方供應商保持密切聯繫，並收到消息，指少數福斯汽車磁鐵的供應商已獲得中國政府的出口許可證。但福斯拒絕提供更多細節。

有知情人士表示，福斯汽車曾與北京方面接觸，希望過程中提供協助。

中科三環(Zhongke Sanhuan)、包頭英思特稀磁(Baotou INST Magnetic)等公司也獲得出口許可證。

消息人士表示，出口許可證是根據供應商的客戶而發出的。上述獲發出口許可證的供應商，都是將原料向歐洲或越南客戶出口。