關稅休戰關係解凍 美降中港澳小額包裹關稅至54% 中撤波音禁令
在美中經貿會談12日凌晨達成90天關稅休戰期的協議後，白宮12日再發布行政命令，宣布自14日起修改中國香港澳門小額包裹的從價關稅稅率，從120%降低至54%。
此外，中國據報已取消對本國航空公司接收美國波音飛機為期一個月的禁令，兩國過去一個多月緊張的貿易關係持續解凍。
同時路透報導，中國已向至少四家稀土磁鐵生產商發出出口許可證，是自4月管制出口以來首次。但相關出口許可證是發給歐洲及越南客戶的供應商。
路透13日報導指出，據業內人士表示，中國已向至少4家稀土磁鐵生產商發出出口許可證，包括包頭天和磁材(Baotou Tianhe Magnetics)，該公司生產用於電動和混合動力汽車發動機的磁鐵，已於4月底獲得出口許可證，將原料出口給德國福斯(Volkswagen)汽車。
白宮12日發布行政命令，從5月14日起對中國、香港和澳門價值低於800美元的小包裹關稅稅率，從120%降至54%，同時仍維持每件小額郵遞物品100美元的固定關稅，但撤銷原計畫在6月1日將固定關稅從100美元提高至200美元的規定。
過往從中港澳輸入美國的小額包裹享有免稅政策，但川普上任後取消了這項政策，直接衝擊希音(Shein)、Temu等中國跨境電商的業務。
路透指出，儘管美國未恢復中國包裹之前享有免關稅的小額豁免政策，但關稅下調仍有助於為希音和Temu等提供了喘息機會，這兩家公司可能會利用90天的緩衝期大規模進貨，為美補充庫存。
物流業界推估，54%的稅率還是蠻高的，但小額包裹都以消費品為主，已經成為一種新形態的消費習慣，消費者在慢慢接受關稅增加後，會逐漸恢復網路採購，有助推升航空貨運價格再往上走。
另一方面，彭博13日引述知情人士報導，在中美貿易談判取得突破後，北京官員本周已開始通知國內航空公司和政府機構，美國波音飛機的交付可以恢復。
一名知情人士補充說，航空公司有權自行決定按照時間和條款安排交付。
波音今年將向中國交付約50架噴氣式飛機，這不僅節省了該公司尋找新買家的時間和成本，還保證了一旦飛機落入航空公司客戶手中，波音將獲得可觀的付款。
據預測，未來20年，中國市場將占全球飛機需求的20%。2018年，波音近四分之一的產量最終銷往中國。但由於貿易緊張局勢和自身問題，這家美國飛機製造商近年來一直沒有宣布在中國的大訂單。
另外，福斯汽車向路透表示，該公司與中方供應商保持密切聯繫，並收到消息，指少數福斯汽車磁鐵的供應商已獲得中國政府的出口許可證。但福斯拒絕提供更多細節。
有知情人士表示，福斯汽車曾與北京方面接觸，希望過程中提供協助。
中科三環(Zhongke Sanhuan)、包頭英思特稀磁(Baotou INST Magnetic)等公司也獲得出口許可證。
消息人士表示，出口許可證是根據供應商的客戶而發出的。上述獲發出口許可證的供應商，都是將原料向歐洲或越南客戶出口。
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