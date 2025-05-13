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川普：對中關稅可能再上調 放話90天未達協議就會有動作

編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普12日表示，中國已經同意取消對美國進口產品的非關稅壁壘，他並暗示可能會在本周末和中國國家主席習近平通話。 （路透）
美國總統川普12日表示，中國已經同意取消對美國進口產品的非關稅壁壘，他並暗示可能會在本周末和中國國家主席習近平通話。 （路透）

美國總統川普12日表示，中國已經同意取消對美國進口產品的非關稅壁壘，他並暗示可能會在本周末和中國國家主席習近平通話。他也說，若未來90天美中談判未能達成協議，關稅可能會「遠高於」目前的30%，但可能不會恢復到145%。

美中關稅戰暫休兵，不過，川普砲口轉向歐盟，他批評歐盟在很多方面比中國「還惡劣」（nastier）。

川普在白宮表示，「中國將暫停並取消所有非貨幣壁壘。他們已經同意這麼做」，但未透露中方同意取消哪些具體壁壘，僅坦承接下來的談判會更加複雜，「要變成白紙黑字要花點時間，你知道，要成為書面不是件容易的事」。

川普也說可能會與習近平通話，「也許在本周末」，「日內瓦的談判氣氛非常友好，雙方關係也很好。我們並不想傷害中國，中國之前已經受到了嚴重打擊」。

彭博資訊分析，川普的說法暗示，北京可能願意取消長期阻礙外資進入中國市場的規章制度、出口管制及股權所有權規定，但須留意川普對貿易談判進展的說法向來都會誇大。根據13日公布的美中聯合聲明，中方將在5月14日前，暫停或取消4月2日起針對美國的非關稅反制措施，外界認為這些非關稅反制措施指的是將七類重稀土相關品項列入出口管制清單。

川普話鋒一轉，重砲批評歐盟：「歐盟在很多方面比中國更惡劣好嗎？」「喔，他們會降很多（關稅）。大家等著看，我們會占上風。他們對我們很不公平。」歐盟多次嘗試與美國談判，希望川普取消對歐洲商品課徵關稅，至今仍未見突破。

川普表示，歐盟必須為醫療保健及金融負擔付出更多代價，美國在和歐盟談貿易協議時「手握所有牌」。這番談話與他之前向歐盟釋出的善意大相逕庭，他上周才剛稱讚歐盟執委會主席范德賴恩「非常棒」，希望雙方很快能會面。

歐盟 川普 關稅

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