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還有未爆彈？美國對中課稅仍然最高 90天後關稅可能再增

美中關稅髮夾彎 休兵90天激發企業趕工、搶運潮

編譯黃淑玲／綜合外電
洛杉磯港貨櫃碼頭。 （路透）
洛杉磯港貨櫃碼頭。 （路透）

美國川普政府對中國加徵的超高關稅，或許只有90天的暫緩實施期，但已經足夠誘使企業重啟工廠運作趕工出貨，搶運產品到美國。

彭博資訊報導，總部在洛杉磯的按摩槍業者Therabody執行長夏曼就表示，已經隨即重新開始並加快在中國大陸工廠的生產。他自我調侃：「我工作40年來，從來不曾因為成本其實大約增加了30%，還這麼高興。」

不過趕工、搶運的過程預料不會一路平順，因為自中國的進口在未來三個內勢必激增，運輸成本將增加，而且會出現延誤。

生產洞洞托特包出名的Bogg Bag本來宣布要漲價，現在改為暫時維持原價，公司也立即重新恢復今年稍早停工的中國生產線。不過Bogg計劃今年秋天和年底假期季的產品項目要砍掉45項，這等於只有完整項目的一半，沒有太多產量要趕著補上，但出貨運送到美國一定要加快。執行長兼創辦人范卡瑞拉說，「讓我們把產品做好，運上船、出海」，因為港口就要開始擁擠了。

家庭用品公司Net Health Shops執行長格里哥瑞奇表示，公司3月暫停運送的十多個要由中國運來的貨櫃，現在安排運出，預計能提高在美國的整體庫存，減輕供應短缺問題。

代工業者Genimex執行長齊塔亞特指出，一些原已製成放在中國工廠倉庫的貨品，許多品牌業者也可能試著要運到美國境內囤放，以免90天後美中萬一談崩，關稅又回到超高水準。齊塔亞特認為，30%的關稅還是有影響的，不過大多數的品牌業者應該能夠應付，但到消費者那一端，可能還是會調高售價。

根據齊塔亞特的計劃，30%的成本增加，大約轉嫁消費者多付5%到10%的零售價格。接著短期內，海運因為每個人都要搶著擠到空間，一定一團亂，他預期，「貨櫃運價上揚，還好漲價是從低點開始」。

關稅 洛杉磯 川普

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