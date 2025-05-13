美中休戰90天互降關稅 美對中降為30% 中對美降至10%

美中12日宣布同意暫時大幅互降關稅，不僅令人意外，更讓全球經濟得到巨大喘息空間，股市上揚。雙方表示將進一步談判關稅。(路透)

美中貿易戰近日成功破冰，兩國於東岸時間12日凌晨發布聯合聲明，白宮 指出，美中14日起暫緩報復性關稅 90天，各自調降115%的關稅；川普 總統12日表示，他可能在周末與中國國家主席習近平通話，並表示，中方願意對美全面開放市場。

美中達成的第一階段貿易協議出乎外界預料的順利，各自退到10%的關稅，但美國對中國徵收的20%芬太尼關稅仍維持。

美中12日凌晨發表共同聲明，指雙方將各自暫緩24%的關稅90天，並在90天的期間內維持10%的關稅；據了解，美方對中國的關稅從145%降至30％；中國對美國的關稅從125%降至10%；白宮指出，兩國同意各自調降115%的關稅，預定14日生效。

川：中願對美開放市場

在雙方各自發表聯合聲明後，川普表示，中方非常樂意與美國互動，並指出，他有可能在周末與習近平通話；川普也說，中方同意暫緩所有對美的非關稅障礙，並願意開放市場，但尚未付諸文字。

川普指出，他在第一任總統任期就希望打開中國市場，認為中國向美國開放市場有助於提升兩國之間的和睦(unity)；川普說，他最大的目標還是打開中國市場，讓美國企業能夠與當地企業競爭，也為中國創造工作機會。

川普接著說，美方向中國開放市場，卻沒有得到對等的回報，這並不公平；川普說，如果中國願意開放市場，對中國和美國都很棒，「將有利於「統一與和平」(unification and peace)。」

川普並未對此進一步說明。

川普並表示，假如美中未能在90天內達成共識，美國的對中關稅雖然不會回到145%，但勢必會提高不少；川普說145%的關稅形同與中國脫鉤，沒有人會有購買的意願。

美股各大指數大幅收高

華爾街股市主要指數12日終場大幅收高，反映美國與中國貿易戰急遽降溫的慶祝行情。道瓊工業指數大漲1160.72點或2.81%，收42410.10點。標準普爾500指數勁揚184.28點或3.26%，收5844.19點。那斯達克指數大漲779.42點或4.35%，收18708.34點。

CNBC財經頻道報導，與中國市場有關的科技業股，總市值一日成長達8000億元，其中亞馬遜大漲8.07%、特斯拉漲6.75%、蘋果漲6.31%、台積電ADR漲5.93%、輝達漲5.44%。

美中代表日前於瑞士日內瓦連續兩天舉行高層經貿會談，雙方在會談結束後皆稱對談順利，白宮方面更宣稱兩國達成貿易協議(trade deal)。

美中將建經貿對話機制

聯合聲明指出，雙方各自調降關稅之後，兩國擬建立對話機制討論經貿關係；中方將由副總理何立峰代表、美方則由財政部長貝森特(Scott Bessent)和貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)代表。

聯合聲明表示，兩國對話有可能在雙邊都同意之下，於中國、美國或第三地舉行；雙方也可針對相關經貿議題舉行工作層面的諮詢會議。

暫緩關稅不含汽車鋼鋁

川普12日表示，美國此次完全重置與中國的關係，但他也指出，暫緩的關稅不包括進口汽車、鋼鐵、鋁等既有關稅；川普也說，未來預計開徵的藥品關稅也不會包含在暫緩的關稅項目內。

川普說，美中在日內瓦的會談很友好，兩邊關係非常良好，並表示，美國不希望傷害中國，指中國近期受到很大的衝擊，不但許多工廠關閉，社會也不平靜。

不過，川普說，美中雙方會達成協議。