泰晤士報：美中協議顯示川普有協商意願 降關稅得各憑本事

美國總統川普12日在白宮羅斯福廳舉行記者會。(路透)

美中在日內瓦達成關稅 休兵90天的協議。英國泰晤士報分析，川普 再度實施高關稅政策後，外界咸認加徵關稅將推高通膨，迫使聯準會延後降息，進一步削弱面對高物價商品的消費需求；企業因生產成本增加、遇缺不補與資金避險信心受損，將減少投資與獲利。

一個月前川普宣布對等關稅後，華爾街警告聲四起，摩根大通預測美國經濟陷入衰退的機率高達六成。

2024年美國經濟成長率達2.8%，為G7國家之冠。而國際貨幣基金預期今年成長將比去年減少整整一個百分點。

在這背景下，即使只對強硬關稅政策做出局部調整，也有助於降低美國經濟陷入衰退的風險。

上周宣布的美英貿易協議 ，釋出川普政府仍可能進行談判的訊號。雖然對中關稅寬鬆僅為期90天，仍強化市場對川普有意願協商的期待。

各大投資銀行仍需時間重新評估中美貿易戰暫時緩解及英美協議對經濟的影響。不過，一旦完成調整，外界可望見到它們對美國未來幾年經濟成長的預測上修。

隸屬全球資料（GlobalData）的資產管理公司隆巴德（TS Lombard）是少數在當前這個數十年來全球經濟最不確定時期中，仍嘗試提出前瞻預測的機構之一，該公司分析師表示：「我們認為美國將可避免衰退，但成長曲線將低於年初投資人原先預期。川普政府在近期受到市場衝擊後，行事風格可能會有所收斂。然而，這屆政府仍將繼續推動一些損害長期成長潛力的政策。」

川普轉向保護主義，貿易協議的本質已非推進自由貿易，而是「盡量減少損害」。例如此次與英國達成的協議即取消了金屬出口關稅，並降低對多數英國車款的稅率。

自4月2日川普稱為「解放日」以來，全球經濟格局出現根本改變。從此角度看，英美協議是否符合自由貿易原則早已不是衡量成效的重點。儘管近期白宮對外言辭溫和不少，但川普仍堅持其對關稅政策的熱愛。

從長期來看，10%的美國進口稅基準可能會成為新常態，而對英國、中國及其他國家而言，若能談成比這更低的實際稅率，便可視為一種勝利。