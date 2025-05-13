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紐時：貿易談判 美代表小心翼翼避免觸怒中 還歸咎拜登

編譯高詣軒、羅方妤／綜合報導
紐約時報指出，財長貝森特和貿易代表葛里爾說明協議時，為避免觸怒中國小心翼翼，反而將貿易戰大部分歸咎於前總統拜登政府忽視貿易不平衡。（美聯社）
紐約時報指出，財長貝森特和貿易代表葛里爾說明協議時，為避免觸怒中國小心翼翼，反而將貿易戰大部分歸咎於前總統拜登政府忽視貿易不平衡。（美聯社）

美國和中國12日宣布互降關稅，紐約時報指出，財長貝森特和貿易代表葛里爾說明協議時，為避免觸怒中國小心翼翼，反而將貿易戰大部分歸咎於前總統拜登政府忽視貿易不平衡。

貝森特並提出兩國可幫助彼此平衡經濟的可能性，聲稱美國可重振製造業，中國則可縮減其製造部門的產能過剩。

紐時同日報導，香港保銀資產管理有限公司首席經濟學家張智威說，這次美中協議對兩國都是很好起始點，北京採取強硬立場奏效，成功逼使美國降關稅。

中國起初對川普的懲罰關稅強硬以對。近幾周中方公然和美國唱反調，白宮曾多次說正和中國官員對話，北京卻否認。中國外交部發言人毛寧4月還在社群媒體轉發已故領導人毛澤東在韓戰時的演說影片；毛澤東當時說「要打多久就打多久，一直打到完全勝利」。

對上周末日內瓦談判，中國也謹慎地將其參與界定為避免進一步升級的必要做法，而非對川普關稅的妥協。

華盛頓郵報也引述分析家報導，12日的宣布為美中設立新基調，也替更多會談及美國總統川普、中國國家主席習近平的可能會晤鋪路，屆時可能達成貿易協議並結束關稅戰。

華爾街日報則報導，貝森特說，美中已針對一項維持談判進展的框架達成協議。知情人士表示，貝森特與中方官員談到芬太尼的嚴重性，並肯定中方對芬太尼問題有所回應。

一名知情人士說，貝森特在10日的私下會面時，從桌上盤子抓起一小撮糖對中國官員說，如果他抓的是芬太尼，這麼一點量就足以致人於死。貝森特又抓起更多糖，稱這個量足以殺死全日內瓦人。接著他又抓起更多，並表示這樣多的量足以殺死全瑞士的人。

貝森特向一小群記者簡報時表示，雖然芬太尼不是貿易談判主要焦點，但中方代表團成員包含了能和美國官員討論相關細節的公安部長王小洪。貝森特說，這類官員通常不是貿易團隊的一員，而這「展現他們積極應對我們的疑慮」。

貝森特在簡報時說，在日內瓦為期兩天的每場會談結束後，川普都會收到最新資訊。 

貝森特 關稅 川普

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