川普矛頭在中美貿易休戰後轉向歐盟 痛批「很多方面都更惡劣」

美國總統川普12日在白宮羅斯福廳舉行的記者會上回答記者提問。(美聯社)

美國與中國12日同時宣布，同意大幅下調各自的懲罰性關稅，並且緩和兩國的貿易戰，川普 總統幾個小時隨即把矛頭對準了歐洲，稱歐盟 比中國更糟糕。

根據Politico報導與Roll Call的逐字稿，川普當時舉行記者會，宣布了一項旨在降低處方藥和藥品價格的行政命令，同時猛烈批評歐盟，稱「美國患者正實際上補貼德國的與歐盟所有地區的社會主義醫保制度，他們是所有人裡最強硬的，他們很卑鄙，而我看到了這一點，我在貿易上也看到了這一點」。

川普接著表示，「歐盟在很多方面都比中國更惡劣，明白嗎？我們跟他們才剛剛開始，哦，他們會降很多的。你們看著吧，我們有所有的牌，他們對我們很不公平」。

川普還說，歐盟賣給美國1300萬輛汽車，美國卻一輛都沒賣給歐盟，「他們把農產品賣給我們，我們幾乎沒賣給他們任何農產品，他們不接受我們的產品，這給了我們所有的牌」。

川普宣稱，歐洲人應該為醫療保健支付更多費用，並承擔財務負擔，「醫療保健公司應該賺差不多同樣的錢，我真的不認為他們應該受到太大的影響，因為這只是財富重分配」。他說，「歐洲將不得不多付一些，世界其他國家也將不得不多付一點錢，而美國付的錢將少很多」。

川普還說，「基本上，我們正在做的事情就是讓它平等（equalizing）。我想出了一個新詞，我認為可能是最棒的詞。我們將會實現平等，也就是我們都會支付同樣的錢。我們將支付歐洲將支付的金額，大家都將付錢」。