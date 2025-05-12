美中各退一步…撤回報復性關稅90天 同意建立對話機制

美中關係示意圖。（路透）

美國白宮12日發布聯合聲明指出，美中達成協議，各自撤回對彼此開徵的報復性關稅 90天，並稱雙方將建立對話機制，持續討論雙邊經貿關係；聯合聲明也指出，雙方可針對相關經貿議題舉行工作層面的諮詢會議。

美國財政部長貝森特 （Scott Bessent）和美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）10日、11日連續兩天和中國國務院 副總理何立峰等中方代表在瑞士日內瓦展開美中經貿高層會談。

雙方於美東時間12日凌晨發布聯合聲明，指雙方都認清到雙邊經貿關係對兩國和全世界的重要性，也承認持續、長久和互惠的經貿關係的重要性。

聯合聲明肯定雙方近期的會談，稱雙方相信兩國的持續對話有潛力解決兩邊對經貿關係的擔憂；未來雙方將以開放的態度繼續溝通、合作和互相尊重。

聯合聲明中指出，雙方將各自暫緩24%的關稅90天，並在90天的期間內維持10%的關稅；根據紐約時報報導指出，美方對中國的關稅從145%降至30％；中國對美國的關稅從125%降至10%。

美國於4月2日宣布對等關稅政策，當時對中國開徵34%的對等關稅，再加上因懲罰中國讓芬太尼流入美國的20%的關稅，共計54%；現暫緩徵收24%的關稅，等於降至30%。

聯合聲明指出，雙方各自調降關稅之後，兩國將建立對話機制討論經貿關係；中方將由何立峰代表、美方則由貝森特、葛里爾代表。

聯合聲明表示，兩國對話在雙邊都同意之下，有可能在中國、美國或第三地舉行；雙方也可針對相關經貿議題舉行工作層面的諮詢會議。