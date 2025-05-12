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美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

美中同意互降關稅 BBC：數月來兩國關係首解凍

編譯高詣軒／即時報導
美國財政部長貝森特（右）和貿易代表葛里爾（左）12日在日內瓦的記者會發言。（歐新社）
美國財政部長貝森特（右）和貿易代表葛里爾（左）12日在日內瓦的記者會發言。（歐新社）

美國和中國12日達成調降關稅協議，英國廣播公司（BBC）國際商務記者李吉特（Theo Leggett）指出，這是美中貿易緊張迅速升級幾個月來，兩國關係解凍的第一個跡象。

美國代表團聲稱，他們已找到一條建設性前進道路。此前，美國對大多數中國輸美商品的關稅是145%，如今該稅率將降至30%，為期90天；同時，中國將把美國進口商品關稅從125%降至10%。

李吉特說，美方措施還包含一項額外部分，以施壓北京採取更多措施來遏制鴉片類止痛藥芬太尼的非法貿易。

但幾名美國官員說，他們對中國處理該問題的意願感到驚喜。

美中關稅削減幅度超出預期，分析師也樂見此事；降低後的美國對中30%關稅仍然很高，但分析師認為該稅率「可控」。

華爾街日報報導，這次美中協議主要有5大重點。

首先，美國將把中國輸美商品的對等關稅從125%降至10%。

其次，中國也把美國進口商品的報復性關稅從125%降至10%。

第三，美國因芬太尼相關問題對中國商品另外課徵的20%關稅維持不變。

第四，前述關稅減免為期90天，14日生效，美中雙方同時會繼續談判。

最後，中國同意暫停或取消為報復美國而採取的非關稅措施。

關稅 華爾街

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