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美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

美貿易代表：何立峰等中方官員是「強悍談判者」

金融時報：美中貿易談判 這次遇上何立峰更棘手

編譯俞仲慈／綜合報導
美中在瑞士日內瓦舉行的貿易談判，中方由國務院副總理何立峰主談。(路透)
美中在瑞士日內瓦舉行的貿易談判，中方由國務院副總理何立峰主談。(路透)

此次美中貿易談判，北京政府由國務院副總理何立峰領軍，不同於川普首個任期的中方談判對手是哈佛大學畢業的副總理劉鶴，何立峰不但是習近平的左右手，而且向來對美立場強硬，勢必讓美方棘手。

根據英國金融時報(FT)報導，北京政府此次派出國家主席習近平親信、國務院副總理何立峰取代經驗豐富的談判代表劉鶴，象徵中美貿易緊張局勢進入新頁，尤其在川普總統不斷升高關稅威脅之際，北京與白宮的談判也將採取更強硬立場。

全球政經風險諮詢公司「風險管控」大中華暨北亞區分析主任吉爾霍姆(Andrew Gilholm)直言：「對美國人來說，何立峰可能是一個更難對付的談判對手。」

現年70歲的何立峰是中共資深黨員，在習近平擔任福建省委書記時，成為習近平親密戰友，不同於親西方且英語流利的劉鶴，何立峰擁有數十年技術官僚經驗，意識形態與中國最高領導人高度一致。

新加坡國立大學(National University of Singapore)中國問題專家吳木鑾(Alfred Wu)以過去在福建擔任記者的經驗強調：「何立峰首要任務就是執行習近平的指示，屬於一種下屬地位。」

過去一年來何立峰聚焦於對外交流，參加至少60場的國際會議，與Nvidia執行長黃仁勳(Jensen Huang)會面時，直接用閩南語交談，不過與其他美國人交談時則很少說英語。

不過路透採訪與何立峰會面的13位外國投資人與外交官後發現，何立峰從原本刻板的中共黨官，英語說得一塌糊塗，演講逐字念稿，如今變身為自信滿滿的大人物，而且辦事能力也給外界留下深刻印象。

盡管川普宣稱中國想達成協議，不過中方承受更長久政經挑戰的能力與意願皆高於美方，大西洋理事會全球中國中心(Atlantic Council's Global China Hub)客座研究員宋文笛(Wen-Ti Sung)直言：「很難想像何立峰會在貿易順差議題上態度軟化，因為貿易順差對於中國創造就業機會至關重要。」

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