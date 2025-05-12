川普提高關稅違法？國際貿易法院周二將聽審

位於曼哈頓的國際貿易法院(圖中黑色建築)本周將聽審川普能否提高關稅，若川普政府敗訴，將影響各國與美國的談判。(美聯社)

川普 政府的全球關稅 13日將面臨首次重大法律考驗，罕為人知的國際貿易法院將聽審川普總統能否提高關稅。

華爾街日報報導，位於曼哈頓 的國際貿易法院(U.S. Court of International Trade)由三名法官組成的小組，將聽審是否停止徵收引發世界貿易戰且可能影響全球經濟的關稅辯論。

這座聯邦法院在全美管轄關於關稅和貿易的爭議，其運作方式大多不為公眾所知，且很少在主流出版物中被提及，就連多數律師也不知道它的存在。

專門處理國際貿易法院訴訟的「巴恩斯、理查森和柯爾本聯合律師事務所」(Barnes, Richardson & Colburn LLP)合夥人佛瑞德曼(Lawrence Friedman)說：「大多數律師不知道國際貿易法院存在，就從法學院畢業了。」

紐約的葡萄酒和烈酒進口商VOS Selections、賓州的漁具製造商FishUSA、維吉尼亞州的理工科學(STEM)教材商MicroKits、猶他州的管道、灌溉、排水和電氣應用塑膠管和配件商Genova Pipe，以及佛蒙特州的女子單車騎士服飾品牌Terry Cycling在國際貿易法院提出訴訟，主張川普無權徵收關稅；VOS的案件是迄今在全美各地與各級法院的類似訴訟中，最重要的一案。

川普在4月2日在「解放日」(Liberation Day)宣布大規模關稅計畫，對每個國家徵收10%關稅，並對「行為不良」的國家徵收更高稅率，但後來暫停實施新關稅90天，惟中國不包括在暫停令中，反而被課徵高達145%的關稅。

前總統歐巴馬曾援引1970年代的「國際緊急經濟權力法」(International Emergency Economic Powers Act, IEEPA)徵收全面關稅，指貿易逆差阻礙美國經濟成長且造成國家緊急狀態。

國會1980年設立國際貿易法院，其前身為「美國海關法院」(U.S. Customs Court)，後者在紐約市最繁忙的進口港曼哈頓運作數十年。

國際貿易法院目前有14名法官任職，分別由六任總統任命；這些法官審理的案件涉及對貿易救濟的挑戰，針對傷害國內製造商不公平做法的外國企業，如以低於公平價格銷售產品的情況。