至少24個貿協在談 白宮國家經濟會議主席：最快本周宣布

白宮國家經濟會議主席哈塞特。（路透）

白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）11日表示，美中關係很有可能在雙方會談後重新開始，並認為中國非常願意配合（play ball）；哈塞特也預告說，美國至少有24個協議在談，稱最快本周就會宣布其他協議。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）10日、11日連續兩天和中國國務院 副總理何立峰等中方代表在瑞士日內瓦展開美中經貿高層會談。

哈塞特11日上午接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問，他指出，美中關係很有可能在會談之後重新開始，中國看起來也非常願意配合，以重新正常化情況。

哈塞特指出，美國總統川普 已經說明，美國與中國的互動形同從零開始，而中方也表現出他們非常希望與美國重建互惠的關係。

哈塞特表示，美國與英國宣布貿易協議 ，可以被視為與其他國家談判的「藍圖」，並稱商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）向他報告的24個與其他國家的協議內容都與美英貿易協議雷同，但因為各國關心、在意的議題不大一樣，內容也稍有不同。

哈塞特以美英宣布的貿易協議為例，指英國在意的是出口汽車到美國，美國最後用汽車配額換取英國首次開放進口牛肉的市場。

哈塞特說，重點是所有國家都想要與美國簽署貿易協議，大家將在接下來數周內看到更多協議公布；哈塞特也說，最快本周就會宣布新的協議。

不過，哈塞特也說，還是要由川普做最後決定，認為川普有可能為每一個協議打最後那通電話來敲定內容。