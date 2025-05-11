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金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手

美商務部長：10%關稅是基本門檻 有些商品可望豁免

編譯盧思綸／即時報導
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美國商務部長盧特尼克8日出席在白宮宣布與英國達成貿易協議記者會。（美聯社）
美國商務部長盧特尼克8日出席在白宮宣布與英國達成貿易協議記者會。（美聯社）

政治新聞網站Axios報導，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick11日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，10%全面關稅將會是基本門檻，不過有些商品可能透過談判取得豁免。

盧特尼克在CNN節目「美國國情」上表示，「我們預計10%全面關稅在可預見的未來內會持續」，他接著補充：「我們不會將關稅下調到10%以下，這並非我們的方向。」

這番言論再次確認美國總統川普先前的立場。川普於9日曾表示，在未來的貿易談判中，10%的關稅將作為標準基準。

不過，盧特尼克也指出：「我們會視不同國家處理特定議題，例如鋼鐵、鋁材及航空零組件等，可能在沒有關稅的情況下進口。」美國上周宣布與英國達成貿易協議，即在維持10%基本關稅的前提下，雙方就鋼鐵與鋁材等部分品項免徵關稅達成共識。

另外，盧特尼克否認徵收關稅會對美國消費者造成損害。他說：「別被那種認為美國消費者將承擔關稅的愚蠢主張給騙了。企業的任務是向美國消費者銷售商品，既然關稅不適用於國內生產商品，那麼外國企業就必須設法與之競爭。」

但Axios指出，盧特尼克的說法與現況相反，多家企業已經因關稅而漲價，或者表達漲價傾向。

關稅 川普 貿易協議

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