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美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

美貿易代表：何立峰等中方官員是「強悍談判者」

美中會談達成經貿協議 雙方建立磋商機制 今發布聯合聲明

記者陳熙文／華盛頓報導
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美中貿易談判達成協議後，美國財政部長貝森特(左)、貿易代表葛里爾在日內瓦告訴媒體，說雙方達成了一系列重要共識，也同意建立經貿磋商機制。(歐新社)
美中貿易談判達成協議後，美國財政部長貝森特(左)、貿易代表葛里爾在日內瓦告訴媒體，說雙方達成了一系列重要共識，也同意建立經貿磋商機制。(歐新社)

美中貿易談判達成協議後，中國國務院副總理何立峰(中)在日內瓦舉行記者會，說雙方達...
美中貿易談判達成協議後，中國國務院副總理何立峰(中)在日內瓦舉行記者會，說雙方達成了一系列重要共識，也同意建立經貿磋商機制。(新華社)

白宮11日發出新聞稿宣布與中國在瑞士日內瓦達成協議，美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)稱美中分歧沒有想像中的大；中國國務院副總理何立峰當天在日內瓦的記會會上指出，兩國擬於12日發布中美會談達成的聯合聲明。

美國財政部長貝森特(Scott Bessent)和葛里爾於11日、12日連續兩天和何立峰等中方代表在瑞士日內瓦展開美中經貿高層會談。

川普總統在美中會談前先釋出善意，指對中關稅有可能調降，並在社群網路「真實社群」(Truth Social)上表示，將145%的對中關稅降至80%似乎是合適的數字，不過白宮隨即澄清指出，美國不會單方面降低關稅，中國也需要做出讓步。

隨著美中日內瓦會談落幕，白宮11日以「美國宣布與中國在日內瓦達成的貿易協議」(U.S. announces China trade deal in Geneva)為題發布新聞稿，對外提供貝森特和葛里爾的發言。

貝森特稱取得重大進展

貝森特說，他非常高興美中之間在這場極為重要的貿易談話中取得重大的進度；貝森特表示，美中之間的對話有多項收穫；他和葛里爾已向川普報告談話的內容，並指出，預計周一(12日)會對外說明。

葛里爾也表示，這是非常有建設性的兩天，也認為雙方達成共識的速度之快，反映出美中分歧並沒有想像中的大；葛里爾說，兩日的會談中涉及許多基礎準備工作，他有信心與中國達成的協議將協助美國解決貿易逆差的國家危機。

何立峰指雙方彌合分歧

中國代表團也在日內瓦舉行記者會說明，何立峰指出，此次中美經貿會談坦承、深入、具有建設性，不但達成重要共識，也取得實質進展。

他表示，中美雙方一致同意建立中美經貿磋商機制，未來將盡快確定相關細節；他也指出，中美雙方預計於12日發布會談達成的聯合聲明。

何立峰說，在中美雙方共同努力之下，此次會談富有成效，邁出了通過平等對話協商解決分歧的重要一步，為進一步彌合分歧和深化合作打下基礎、創造條件。

何立峰說，中國願意和美國一起落實今年1月17日兩國元首通話的共識，一起推動中美經貿關係取得新的發展，為世界經濟注入更多確定性和穩定性。

貝森特 白宮 關稅

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