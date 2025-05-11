美財長稱美中會談取得進展 學者點出1細節：談判路將漫長

美國財政部長貝森特與貿易代表葛里爾11日在日內瓦結束與中國貿易會談後接受記者提問。(路透)

金融時報報導，美國財政部長貝森特 （Scott Bessent）11日表示，美中官員在日內瓦舉行為期兩天的貿易談判取得「實質進展」，這是華府 與北京可能開始緩和經濟緊張的首個跡象。然而，專家指出，盡管美中展開對話是正面訊息，但雙方在會談後並未宣布任何具體讓步，顯示談判之路將會漫長艱難。

貝森特與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）結束與中國國務院副總理何立峰的會談後表示：「我們將在12日公布細節，但是我可以告訴各位，可以告訴各位，這次談判富有成效。」

彭博資訊指出，屆時將發表聯合聲明。

葛里爾表示：「重要的是要理解我們能如此迅速達成共識，這也許反映出雙方的分歧並沒有外界想像得那麼大。」他補充道，雙方「早已有不少前期準備」。

這是美方談判代表首次發表樂觀評語，顯示美中有可能逐步解除擾亂金融市場、引發全球供應鏈憂慮的貿易戰。

葛里爾表示與中方的協議將有助於緩解貿易緊張。他表示：「美國對世界的貿易逆差高達1.2兆美元，因此總統宣布國家進入緊急狀態並加徵關稅 ；我們有信心這次與中國夥伴達成的協議，將有助於處理這項國家級危機。」

根據中國官媒新華社報導，何立峰表示與美方代表進行了「坦誠、深入且具建設性」的會談，並達成「重要共識」。新華社指出，何立峰宣布中美雙方同意建立一個機制，持續就貿易與經濟問題展開後續對話。

紐約時報引述牛津經濟研究院（Oxford Economics）首席美國經濟學家豪頓（Nancy Vanden Houten）10日在一份研究報告寫道：「我們認為，這次美中官員周末談判的重點應是降低外界期待。」

豪頓指出，即便美國將對中關稅降至80%，整體有效稅率仍將是川普當選時預測的三倍。一些分析人士與企業高層表示，關稅一旦超過50%，通常就足以阻礙貿易。

華府智庫「卡托研究所」（Cato Institute）副主席林希康（Scott Lincicome）則表示，美中雙方同意繼續對話是一個正面訊號。但他也補充，雙方在會談後並未宣布任何具體讓步，顯示談判之路將會漫長艱難。

林希康說：「開了16個小時的周末會議，唯一的成果竟然只是『同意再開更多會』，這聽起來真的很糟糕。」