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川普出訪中東三國拉投資 商討石油、貿易等商業交易

中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展

龔明鑫率台灣團訪美 擬訂出投資美國目標額

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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行政院秘書長龔明鑫（中）。（記者陳熙文／攝影）
行政院秘書長龔明鑫（中）。（記者陳熙文／攝影）

面對美國川普政府的關稅政策，台灣行政院祕書長龔明鑫11日表示，政府正在盤點對美直接投資的金額，也希望能夠設定個目標，但還沒訂出具體數字。

龔明鑫近日率團訪美，與逾百位企業領袖及行政部門代表參加美國商務部於華府主辦的「選擇美國投資高峰會」（Select USA Investment Summit），他11日出席SelectUSA台灣代表團的歡迎酒會。

龔明鑫受訪時指出，台灣今年約138家廠商參加高峰會，再度成為高峰會中最大的訪問團。

龔明鑫表示，各家廠商都對美國的關稅政策非常關心，指賴清德總統與行政院長卓榮泰已與企業界交流超過十次，討論議題包括如何促進台美產業合作、互相投資，以及如何拉近美國對台的貿易逆差等。

龔明鑫說，如果未來有更多的台灣企業至美國投資，對台美企業界的幫助非常大，也會增加台灣對美國的採購，相信有利於改善台美貿易差額。

針對台灣是否會訂出對美直接投資的目標額，龔明鑫坦言說，政府有這方面的思考，但目前還在討論、盤點的過程中，還沒有具體的數字。

關稅 賴清德 商務部

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