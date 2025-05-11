雙方還未談崩...中官媒：中美經貿高層會11日繼續進行

美中兩國10日在日內瓦展開貿易談判，圖為中方代表團成員離開談判地點。（路透）

央視旗下CGTN周日中午發出短訊息指出，「中美經貿高層會談11日在日內瓦將繼續進行」。這顯示美中雙方高層會談首日並未談崩，仍在繼續進行中。

美中關稅 戰之際，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）與中國國務院 副總理何立峰率領的中方代表團本周末在瑞士進行會談。

路透10日引述消息人士報導，美國和中國在瑞士日內瓦舉行的貿易談判談到當天夜裡才結束，11日將續談。報導稱，在瑞士駐聯合國大使官邸舉行的會談結束後，雙方均未就討論內容發表任何聲明，也未透露出在降低關稅方面取得任何具體進展的信號。

美國總統川普（Donald Trump）10日傍晚在自家社群媒體 平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，美國和中國在瑞士進行了一場「非常好的會晤」，「討論了許多議題，達成許多共識」，以友好、具建設性的方式，協商達成了全面性的關係重啟。

新華社10日晚間發布時評指出，中方在充分考慮全球期待、中方利益、美國業界和消費者呼籲的基礎上，決定同意與美方進行接觸。中方擁有強大的抗壓能力與充足的政策工具來維護國家正當權益，並願與國際社會一道，共同抵制任何形式的單邊主義、保護主義和經濟霸凌行徑。無論未來局勢是「打」還是「談」，中方維護國家發展利益的決心堅如磐石，捍衛國際公平正義、維護全球經貿秩序的立場與目標始終不渝。