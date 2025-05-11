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美中貿易磋商...分析稱互探底線 短期難有實質協議

紐時：印度空襲逼近巴國核武庫 驚動美干預調停

川釋對中降關稅訊號 有進展就行 學者：6月前密集會商

編譯潘勛、易起宇／綜合報導
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美、中兩國10日在日內瓦展開貿易談判， 雙方設定的目標很低，即只要有進展就行。圖為美方代表團成員離開談判地點。(路透)
美、中兩國10日在日內瓦展開貿易談判， 雙方設定的目標很低，即只要有進展就行。圖為美方代表團成員離開談判地點。(路透)

美、中兩國10日在日內瓦展開貿易談判，川普總統在談判之前就釋出願大幅降低關稅的訊號，顯然有意緩解對中國發動的貿易戰，Politico政治網站指出，這一點暗示川普對這次談判設定的標準很低，只要有進展就行。中國官媒則直言，「指望一、兩次談判解決問題並不現實」。分析人士指出，此次談判試探大於突破，預計美中在6月前還密集會商。

分析指出，由於抵達美西各港口的中國貨正大幅減少，川普的退讓實在無法快速重振美、中兩國貿易。

密切觀查談判的中方專家表示，不指望中方首席談判代表、國務院副總理何立峰會立刻做出退讓；中國不可能急著達成任何協議，畢竟中國還在思索川普政府最後要的是什麼，還有中國該如何捍衛自己利益。

川普總統的盟友承認，他暗示可能調降對中關稅，大致屬象徵意味；只是盟友們表示，此舉依然算重大的第一步，往緩和兩國貿易戰邁進。

美、中兩國10日在日內瓦展開貿易談判， 雙方設定的目標很低，即只要有進展就行。圖...
美、中兩國10日在日內瓦展開貿易談判， 雙方設定的目標很低，即只要有進展就行。圖為美方主談代表、財政部長貝森特乘車離開談判地點。(路透)

知情人士指出，日內瓦貿易談判重點不是實際結果，而是想展示有進展，股、債、匯市對美中貿易有進展，可能就有反應。

前川普官員表示，川普願意大砍關稅幅度達65%，聽起來好像很寬大，但大家該曉得80%仍然是高牆、壁壘，而不是開了通道。

事實上中方對這次談判寄予的期望也不高，中共中央機關報人民日報發文指出，「談，是化解分歧必要之舉，但指望一、兩次談判解決問題並不現實」。

中國學者認為，中美雙方此次會談很難有具體成果，但相信兩國在6月前還會再有一系列密集的會面。

美、中兩國10日在日內瓦展開貿易談判， 雙方設定的目標很低，即只要有進展就行。圖...
美、中兩國10日在日內瓦展開貿易談判， 雙方設定的目標很低，即只要有進展就行。圖為中方代表團成員離開談判地點。(路透)

上海交通大學台灣研究中心主任盛九元受訪指出，雙方此次會談「很難有具體成果」，不過川普日前說，對中國的關稅可以降到80%，盡管跟中國的要求還是有很大差距，但「他實際上也表明一個態度」，中方也表達願意協商溝通的立場，「相信這是一個好的開始」。

盛九元指出，由於美國6月起庫存即將耗盡，關稅壓力將顯現，「在這(6月)之前，相信中美雙方會有一系列很密集的會面」，「我們也希望在那之前能夠達成協議，避免出現硬著陸」。

路透分析指出，和川普上個任期第一次貿易戰相比，美中這次雙方分歧似乎更大，瑞士會談的緊張點不只有美中相互課徵的三位數關稅，芬太尼、技術限制和包含俄烏戰爭在內的地緣政治等非關稅議題，也可能使這場貿易衝突的解決更加困難，在雙方都不太清楚怎樣結果算贏情況下，這場會談將是彼此試探，不太可能取得重大突破，頂多暫不動干戈，而非和平。

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