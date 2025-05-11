美建「模板」 20國關稅談判清單包括台灣

彭博資訊10日引述知情人士報導，川普 團隊已設定一份約20個美國貿易夥伴的清單，包括全球主要的出口國家、較小型的經濟體，其中也包含台灣，而這份清單會作為初期的貿易談判焦點。

該報導說，該團隊提出這份清單的原因在於，白宮 想和外國達成更多貿易協議，可作為從事其他談判時的「模板」。前述人士提到，美國貿易代表署(USTR)已向國會議員簡報鎖定的目標對象。

這20國中，有像日本、南韓與越南等國，均為美國進口商品的前幾大來源，自川普1月重掌白宮以來，就想縮小與這些國家的貿易赤字，但也有像斐濟、非洲內陸國賴索托及印度 洋島國模里西斯等，一些較小的貿易夥伴。

該報導也指出，川普政府正與澳洲、阿根廷、柬埔寨、厄瓜多、印尼、以色列、非洲島國馬達加斯加、馬來西亞、瑞士和台灣這十國優先進行談判。前述國家的經濟規模大小不一，例如，美國平均一天從日本進口的商品數量，就相當於一整年從賴索托進口的數量。

美國財長貝森特(Scott Bessent)表示，美國正著重與18國的談判，但迄今沒公開是哪18國；而美國與中國10日正在瑞士日內瓦談判。

商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)指稱，這份清單旨在建立若干模板，好讓川普政府迅速達成其他協議。彭博資訊引述盧特尼克的說法，「我們(美方)正試圖向人們展現一個如何做生意的框架，好讓我們能以(比目前)快得多的速度來啟動(談判)」。

雖然部分國家私下抱怨，美國目前沒向尋求減免關稅的國家提出明確要求，但這些國家和美國的初期談判已顯示，美國可能優先考慮那些不太引人注目的國家，好為其他國家樹立榜樣。

前述清單也包括英國，而川普8日宣布美英貿易協議的要點，但其範圍並不大。印度與川普官員的討論，像南韓及日本般，印度也出現在美國的談判議程上，印度正在與川普政府官員舉行進一步討論。盧特尼克則提醒，美、日和美、韓的談判「不會很快(達成)協議」。

然而，納入小國的做法顯示，白宮正考慮達成較不複雜的協議，即使這些個別協議幾乎不會對美國貿易造成影響。但報導也說，這份目標清單並不詳盡，川普政府官員還跟其他國家討論，像巴西及菲律賓，而歐盟與美國的談判代表也持續會談。