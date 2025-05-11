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美中貿易磋商...分析稱互探底線 短期難有實質協議

紐時：印度空襲逼近巴國核武庫 驚動美干預調停

美中經貿會談 川普：取得重大進展 雙方友好達成「全面重啟」

編譯潘勛、盧思綸／綜合報導
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美、中兩國經貿官員10日在日內瓦進行貿易會談，川普總統稱談判取得重大進展。圖為美方代表團團長、財政部長貝森特。(歐新社)
美、中兩國經貿官員10日在日內瓦進行貿易會談，川普總統稱談判取得重大進展。圖為美方代表團團長、財政部長貝森特。(歐新社)

美、中兩國經貿官員10日在日內瓦進行貿易會談，川普總統稱談判取得重大進展。中方代...
美、中兩國經貿官員10日在日內瓦進行貿易會談，川普總統稱談判取得重大進展。中方代表團團長、國務院副總理何立峰。(美聯社)

美、中兩國經貿官員10日在日內瓦進行貿易會談，雖然耗時甚長，但均未對外透露談判的進度。不過，川普總統10日在社群發文稱「談判取得重大進展」，雙方透過協商已達成「全面重啟」，且將以「友好且具建設性的方式」進行。官員表示11日將接著談判。

WJS稱談判搭建舞台 緩和緊張關係

華爾街日報(WJS)報導，第一天的談判只是搭建舞台，供美、中這兩個世上最大經濟體緩和貿易緊張關係，尋求達成協議。

據報導，美方代表團是由財政部長貝森特(Scott Bessent)、貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)領軍；中方代表團則由中國國家主席習近平指派國務院副總理何立峰為首，公安部長王小洪也參與了談判。

首日會談至少十小時 內容陷迷雲

美聯社報導，雙方第一天談判至少10個小時，未有跡象指出有所進展；美、中貿易戰讓世界經濟陷入動蕩，談判若有所進展，有助於市場穩定下來。但會談深陷迷雲，雙方代表團離開會談時都未對外發表評論。

川普總統則在自家社群平台「真實社群」發文表示：「今天美國與中國在瑞士舉行非常好的會議，討論了許多事情，也達成不少共識。」他補充說：「我們希望看到中國對美國企業開放，這對中美雙方都有好處。取得重大進展！！！」

川普總統第二任期展開以來，已對中國商品祭出145%高關稅，北京則對美國貨回敬以125%的稅負。

雖說一些美方、中方官員10日早早離開會場，貝森特與葛里爾則多停留一個小時，與留下來的中方代表團成員繼續交談。這些留下來的美、中官員按理會在會場共進晚餐。當天稍早，葛里爾與貝森特被瞧見分別與自己的團隊吃午餐，跟在附近義大利餐廳吃飯的中國代表團區分開來。

會談地點瑞士駐聯國大使官邸

雙方會談是在瑞士駐聯合國大使官邸舉行。官邸占地很大，包括美國特勤局(U.S. Secret Service)幹員在內的數十名執法官員在場維安。美、中談判人員都乘坐暗色車窗玻璃的黑色車輛抵達現場。

兩國貿易戰要想有重大突破的希望看來渺茫，只是兩國仍有可能縮小互相祭出的龐大關稅，那麼做可以舒緩世界金融市場，還有太平洋兩岸、仰賴美中貿易的公司。

新華社稱化解兩國爭執邁大步

中國官方新華社描述10日會談，就化解兩國爭執，邁出重大一步。白宮則未立即回應置評。

川普對降低關稅已敞開大門。他近幾日表示，比起現行的145%，關稅不可能再調高很多，因此最後可能會降下來，他9日表示對中關稅可能降到80%。商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)向福斯新聞網(Fox News)表示，估計總統會維繫對中國對等關稅(reciprocal tariffs)達很可觀的程度，只是可能妥協在將近34%。

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