美中貿易會談日內瓦登場 路透：化解貿易戰的第一步

新華社10日報導，美中經貿高層會談已在瑞士日內瓦開始舉行；中共 中央政治局委員、國務院 副總理何立峰帶頭與美方代表、財政部 長貝森特舉行會談。

據路透引述中國官媒與2位了解會談的人士說法，中國國務院副總理何立峰10日於瑞士日內瓦與美財長貝森特舉行會談，為化解擾亂全球經濟的貿易戰邁出第一步。

報導指出，會談的具體地點持續保密，但有目擊者看到日內瓦郊區的一處私人住宅外停放數十輛警車，還有人看到裝有有色玻璃車窗的賓士車駛離中國代表團在日內瓦湖畔下榻的一間旅館。稍早，包括貝森特與美國貿易代表葛里爾在內的數十名美國官員代表團面帶微笑地離開酒店。

過去幾周以來，全球兩大經濟體之間的緊張關係不斷加劇，進口商品關稅飆升至超過100%。這場貿易爭端與美國總統川普4月決定對其他數十個國家加徵關稅，打亂了供應鏈，引發金融市場震盪，也讓世人憂心全球經濟急速下滑。

川普9日表示，對中國商品課徵80%的關稅「似乎是正確的」，並首度提出對中國進口商品課徵145%關稅的具體替代方案。