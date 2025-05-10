台灣上榜 川普關稅談判20個焦點經濟體曝光 最優先考量這件事

美國總統川普9日在白宮橢圓辦公室聆聽俄亥俄州共和黨籍聯邦參議員赫斯特德發表講話與手持已簽字的國會決議文。（美聯社）

彭博新聞9日報導，川普 政府的首批貿易談判涵蓋主要出口國和較小經濟體的多元組合，白宮 希望累積多項協議，可以成為其他談判的範本。

知情人士透露，川普總統的團隊已擬定一份約20個合作夥伴的名單，做為早期談判的焦點，美國貿易代表署已就這些目標向國會議員進行簡報。該團體包括日本、南韓與越南等國家，都是美國進口的主要來源國；川普希望縮小這些國家的貿易逆差。

前述人士稱，該團體也涵蓋斐濟、賴索托和模里西斯等相對次要的合作夥伴。

美國財政部長貝森特表示，美國正著重與18個國進行會談，但尚未公開點名完整名單，其中包括中國，而中美經貿高層預計將在10日於瑞士進行會談。商務部 長盧特尼克表示，該名單意在建立「樣板」，以快速達成其他協議。

報導指出，目標名單並不詳盡，政府官員也已與其他國家進行討論，例如巴西和菲律賓；歐盟和美國談判代表也持續談判。

白宮、商務部和美國貿易代表署尚未回應置評要求。

儘管一些國家已在私下抱怨，稱美國沒有對尋求關稅減免的國家提出明確要求，但早期談判表明，美國可能會優先考慮更低調的國家，為其他國家樹立榜樣。

報導稱，該名單也包括川普宣布達成貿易協議的英國。與川普官員正在深入磋商的印度同樣出現在該議程名單上，日本與南韓也一樣。

前述人士稱，除了這些合作夥伴之外，政府也據稱正優先與澳洲、阿根廷、柬埔寨、厄瓜多、印尼、以色列、馬達加斯加、馬來西亞、瑞士和台灣談判。

各國經濟規模相差很大，但納入較小國家表明，白宮正考慮迅速確保不太複雜的協議，哪怕個別協議本身幾乎不會影響美國貿易。周邊國家反過來可以借鑒這些協議，據一位知情人士透露，列支敦士登等其他較小的國家正在進行談判，以避免更高的「對等」關稅。