川普大漲關稅 中國轉移市場 出口成長意外強勁

川普總統對中國祭出145%高關稅後，中國對美國出口量不意外的大減21%，但對東南亞及非洲的出口則暴增，整體出口還增加。（路透）

川普政府宣布大幅調高關稅 之後，今年4月中國對美出口大減，但銷往東南亞 、拉丁美洲、歐洲與非洲的出口則全面增加。根據中國海關總署(General Administration of Customs)9日公布官方統計，上個月中國對美出口較一年前同期下滑21%，不過對東南亞國家協會(Association of Southeast Asian Nations，ASEAN)成員國出口則成長21%，對拉丁美洲、非洲、歐盟出口分別成長17%、25%、8.3%。

對美大降21% 但對東南亞暴增21%

這個數字顯示，在美國發動關稅戰之下，中國確實出現出口轉移的現象；實際影響還需要更長時間觀察。

中國政府表示，整體而言，上個月出口成長展現高度韌性，4月份美元計價出口總值比2024年同期增長8.1%。不過，華爾街 日報(WSJ)分析，表現亮麗的數字背後，中國出口結構已發生巨幅轉變，過去30年裡，中國建立身為「世界工廠」的地位，川普總統上台後將中國進口關稅調高到145%，全球貿易版圖受到震撼而改變。中國則對美國進口商品祭出125%全面關稅做為報復。

美中官員周末將在瑞士見面，為貿易談判先行磋商。不過，兩國官員都對媒體表示，周末見面最主要的目的在於讓緊張氣氛降低。某些白宮官員形容，現在美中之間彷彿出現全面貿易禁運。

今年3月分中國對美出口總值比一年前同期增加12.4%，到了4月成長幅度卻降至8.1%。根據華爾街日報對經濟學者進行調查，原本專家估計4月分中國對美出口成長只有2.5%。

經濟專家預測，接下來幾個月中國出口將受到更多衝擊。4月分出口新訂單跌至2022年以來的低點，高盛集團(Goldman Sachs)及史坦普全球(S&P Global)估計，2025年中國出口恐將下滑5%。

出口萎縮的情況下，中國想要達到今年國內生產毛額(GDP)成長5%的官方目標，恐有困難。2024年裡，出口占中國GDP成長將近三分之一。不少經濟學者預測，中國今年GDP成長可能接近4%，或在4%以下。中國財政官員本周說將刺激國內需求。

中國對美出口減少21%，對東南亞國家出口則增加21%，澳盛銀行(ANZ)大中華地區首席經濟學家楊宇霆(Raymond Yeung)指出，這是供應鏈提前出貨(front-loading)的初期徵兆，「貿易轉向的類似狀況已有許多文獻紀錄」。

楊宇霆說，中國對越南、泰國出口暴增，台灣與南韓進口數據則顯示，中國工廠正抓緊90天關稅暫緩期，加快腳步完成輸往美國的外銷訂單。