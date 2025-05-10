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對美提0關稅沒對等待遇？川普：始終有10%基準

分析圈：美中將在瑞士貿易會談 降低關稅可期

中央社／華盛頓9日綜合外電報導
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美國人幾十年來一直依賴中國工廠。圖為美商出席今年4月的中國廣交會。(路透)
美國人幾十年來一直依賴中國工廠。圖為美商出席今年4月的中國廣交會。(路透)

美中官員將於10日接觸並談判貿易。分析圈認為單靠這次會談達成協議的機率微乎其微，但雙方調降高關稅仍值得期待。美媒認為4月整體出口年增8.1%的表現將增加中方談判底氣。

美國財經新聞網CNBC報導，美國財長貝森特（Scott Bessent）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer），與中國首席經濟代表、國務院副總理何立峰表定10日於瑞士會談。

美國經濟今年第一季萎縮0.3%，外界益發擔憂美國將在通膨和失業率上升的情況下陷入衰退；中國第一季經濟成長5.4%雖優於預期，但一些重要銀行將中國全年增長預測下調至僅約4%，低於中國政府所設目標的5%。

風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）中國區主任王丹（Dan Wang）認為，何立峰此行主要任務，是釐清美國總統川普的意圖，並評估美方是否有意損害中方利益。

中國9日發布的貿易數據顯示，儘管4月對美出口下滑21%，但出口卻年增8.1%，主要是對東南亞出口大幅增加。整體出口展現韌性無疑給北京在與美方會談前一劑強心針。

彭博（Bloomberg News）9日引述知情人士透露，美方此次主要議程之一是希望中方移除稀土出口管制。

財經分析人士認為，這場美中會談最有可能的成果之一是局部取消關稅，但對於具體調整幅度及降溫進程，看法不一。

摩根史坦利（Morgan Stanley）首席中國經濟學家邢志強（Robin Xing）預估，美國可能到今年底前，將對中國商品的平均關稅逐步降至45%。

經濟學人資訊社（EIU）經濟學家徐天辰（Tianchen Xu）則預期，雙方有望短期內就相互將平均關稅降至約50%。但徐也表示，相較川普回鍋前美國對中國商品平均10.9%關稅、中國對美商品平均關稅的16%，50%的稅率仍相當高。

華盛頓郵報指出，川普祭出形同貿易禁運的高關稅並未削弱全球最大製造商中國的出口。中國對東南亞出口的激增抵消對美出口下滑，將增加北京的談判底氣。

川普4月對中國商品的關稅拉高至145%，北京也對美國商品課125%關稅回擊。雖導致中國對美出口下降21%，但對東南亞出口也增加21%，4月整體出口較去年同期還增加約8%。

華郵認為，中國對越南、馬來西亞、印尼和泰國等地的出口成長，顯示中方日益透過這些被分析人士視為「轉運中樞」的第三國來中轉出口產品、維持貨物流通。

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