分析：美中瑞士談判還沒開始 川普先示弱

川普總統的關稅大錘顯然沒有他之前聲稱的那麼強大，關稅戰爆發，美國對中出口也受阻。圖為美國出口中國牛肉的中文標識。(路透)

美中貿易談判10日在瑞士日內瓦舉行，談判還沒開始，川普 總統9日即在社群媒體「真實社群」發文暗示，美國可能會降低對中國關稅 。美聯社分析指出，川普的關稅大錘顯然沒有他之前聲稱的那麼強大。

企業和投資人歡迎透過美中貿易談判緩解緊繃局勢，若雙方最終同意削減對彼此商品徵收巨額關稅，依賴中美貿易的金融市場和企業必然會鬆一口氣；但相關學者專家研判，迅速出現重大突破的前景黯淡。

華府智庫「民主國家國防基金會」(Foundation for Defense of Democracies)資深研究員辛格頓(Craig Singleton)表示，「這些只是有關談判的談判，中國可能是來評估談判內容，甚至只是想拖延時間。雙方沒有共同的路線圖或明確的緩解途徑」。

北京對外經濟貿易大學經濟學家龔炯(John Gong)認為最糟糕的情況是：如果中國覺得美方未平等對待中國或不願先跨出一步來緩和局勢，中國可能會退出談判。

川普認定「關稅」是萬能的經濟工具，但這項經濟武器並不如他希望的那樣有效。歐巴馬政府貿易官員、諮詢公司中國穆恩戰略(China Moon Strategies)負責人穆恩(Jeff Moon)表示，「現在的情況是，川普發動關稅戰的說詞，最終必須面對經濟現實。他想透過關稅讓中國屈服的想法，根本行不通」。

美國外交關係委員會(Council on Foreign Relations)資深研究員劉宗媛(Zongyuan Zoe Liu)則說：「這一切缺乏周全打算；我認為，川普無意讓關稅升級到如此混亂的局勢。」

中國在川普第一任期時，即遭遇過他的關稅大錘；川普重返白宮 ，中國已做好再次較量的準備。川普政府除了誤判中國的決心，可能也低估了美國對中國的依賴程度。