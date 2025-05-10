川普嘆：若課50或100%關稅「晶片製造就不會跑去台灣」

晶片管制是美中貿易戰中的一個重要內容。川普總統8日說，美國總統放任晶片製造出走到台灣，並說如果當時課徵50%或100%關稅，這些產業根本不會離開。(路透)

川普 總統8日在白宮橢圓形辦公室舉行記者會，宣布與英國達成貿易協議 時，也提到全球都關注的晶片關稅 議題。

他不只批評過去的美國總統放任晶片製造出走到台灣，並說如果當時課徵50%或100%關稅，這些產業根本不會離開。這可能暗示了他心目中想課的關稅數字。

川普在8日記者會上宣布與英國達成貿易協議，內容包括英國將進一步開放美國產品進入市場，同時也取消許多非關稅障礙、加速美國產品通關等。

他也在這場記者會吹噓自己的關稅政策為美國帶來非常大的利益，他說，我們正在利用關稅為我們創造利益，而且現在已經獲得接近10兆元(投資)。

想想看如果是過去政府，要怎麼達到這10兆元。他並強調自己只花了兩、三個月時間就達成這項成就，過去的美國可能一年甚至不到1兆元。

接著川普提到晶片議題，他說，我們過去曾經生產晶片，有英特爾為我們生產晶片，曾獨占晶片市場。所有的晶片都在這裡(美國)生產。