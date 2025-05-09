美國施壓亞洲、非洲一些國家 拿星鏈作談判籌碼

美國政府施壓外國政府，要把各國接受馬斯克的星鏈衛星服務，作為貿易談判的條件之一。(美聯社)

華盛頓郵報報導，美國自行宣布關稅 、與外國進行貿易談判以來，施壓非洲國家賴索托、索馬利亞、剛果民主共和國，以及亞洲的印度、孟加拉、巴基斯坦及越南，要同意採用億萬富豪馬斯克「星鏈」(Starlink)衛星上網服務，作為談判要素，讓貿易談判變得更棘手。

美國若擊敗中國的上網服務供應商，能取得戰略利益。就在川普 宣布對賴索托商品實施50%關稅後，不到兩周，賴索托的通訊主管單位就與星鏈的代表會談。星鏈一直想接觸到賴索托的客戶，但一直到川普祭出關稅才有進展，不然人口不到200萬的賴索托高層不讓星鏈有機會；目前賴索托發給星鏈公司的衛星上網服務執照為期十年。

國務院 內部備忘錄表示，賴索托政府與美國磋商貿易協議時，提到給星鏈執照，希望藉此展現該國有善意，歡迎美國企業。

一系列美國駐各國大使館與國務院的內部通訊文件指出，美方要求各國掃除障礙，供美方衛星公司進駐，經常還提到星鏈公司。文件並未明著說川普團隊要求給星鏈公司好處，才能交換降低關稅，但確實提到國務卿魯比歐(Marco Rubio)訓令外交官員，值此白宮呼籲要進行廣泛貿易談判之際，要推動各國監管單位批准馬斯克的星鏈公司。

知情人士透露，印度官員加速批准星鏈，曉得這麼做，有助於他們敲定與川普政府的貿易協議。

國務院應要求評論星鏈公司時聲明說，「星鏈是美製產品，改變格局，幫助世上偏遠地區取得上網能力。任何愛國的美國人，應該都希望見到一家美國公司在全球舞台取得成功，尤其是能擊敗中國競爭者的公司」。

一些專家表示，川普政府的這一招戰略上有意義。美國與中國就全球電訊展開競爭，而星鏈公司就衛星聯網方面，是美國國內、國際的最大咖。

科技政策智庫「美國創新基金會」(Foundation for American Innovation)資深學者史瓦茲特拉伯(Evan Swarztrauber)表示，任何東西貼上馬斯克的名字，總教人五味雜陳；假如他與星鏈毫無瓜葛，大多數人對美國政府推動美國公司取得國際市場，不會有意見。