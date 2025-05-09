對中關稅 川普考慮從145%降至50% 最快下周生效

美中高層官員本周末將在瑞士見面，對於放緩關稅戰具有象徵意義，川普總統也表示如果會談順利，可能降低對中關稅。（路透）

美中即將在周末展開經貿會談，川普 總統8日表示，如果雙方討論進展順利，他不排除降低145%的對中關稅 ；紐約郵報（New York Post）則報導，川普政府計畫最快下周調降對中關稅，最低至50%。

川普8日在白宮橢圓辦公室（Oval Office）與英國首相施凱爾越洋通話，宣布美英貿易協議 。

財政部長貝森特（Scott Bessent）和貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）擬於本周末與中國副總理何立峰在瑞士會面，媒體詢問川普若雙方會談順利，是否願意考慮調降對中關稅？川普說，有這個可能性。

這顯示川普的對中立場放緩；川普日前被媒體問到說，是否願意讓步、撤回145%的對中關稅，讓中國回到談判桌？川普當時直接回答說，不會。

川普8日表示，目前對中關稅已達145%，不可能再更高了，所以我們知道未來會降下來；川普認為，美中兩國會有非常好的關係，他也與中國國家主席習近平相處得很好。

川普表示，美中在本周末的會談會是非常友善的會面，將對兩國有益，並認為中國會比美國得利更多；川普說，根據會談的結果，他也願意在美中會談後與習近平對話。

不過，川普也說，美國不能忍受中國對美國有非常龐大的貿易順差，同時希望中國能夠開放市場。

紐約郵報8日報導，川普政府正研究，最快下周就把145%的對中關稅砍至50%至54%；美國官員做出這項提議，以備美中展開長時間的對話，討論出貿易協議。

紐約郵報也報導，消息人士指，對南亞國家的關稅可望降至25%。美國對越南徵收46%關稅。

貝森特日前也表示，美中的現狀無法持續下去，特別是對中國來說，並指出，美中祭出的高關稅形同兩國禁運（embargo），美國並不想與中國脫鉤（decouple），美國只是希望有公平的貿易。

川普8日也指出，美國未必要與其他國家簽署協議，有可能針對美國貿易逆差的國家課徵10%、25%、30%至50%不等的關稅。