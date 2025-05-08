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美商務部長：對美逆差國最好結果是10%關稅 未來1個月將推數十協議

編譯簡國帆／即時報導
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）8日表示，未來一個月將達成數十項貿易協議，但預料大多都將保留10%的基準關稅。（美聯社）
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）8日表示，未來一個月將達成數十項貿易協議，但預料大多都將保留10%的基準關稅。（美聯社）

在美國與英國宣布達成貿易協議框架後，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）8日表示，未來一個月將達成數十項貿易協議，但預料大多將保留10%的基準關稅，以對美國有貿易逆差的貿易夥伴來說，「這是他們能達成的最好結果」。

他在接受CNBC訪問時說，「你會看到未來一個月左右，我們將推出數十項協議」，並且預期這些貿易協議能在7月8日前敲定，只是對於對美國有貿易逆差的貿易夥伴而言，10%的基準關稅將是最好結果。

他說，「現在如果他們（對美逆差貿易夥伴）真的開放市場，如果他們真的完全開放，然後說『看，我們真的想和美國達成公平又平衡的貿易』，那麼他們的最佳結果就是10%。最有可能的是，他們（的關稅稅率）會更高，但他們的最佳結果就是10%」。

他表示，希望這些初步協議能成為各自地區協議的模板，幫助傳遞川普尋求哪些讓步、以換取關稅減免的訊息，「我們正試圖向人們展現怎麼做生意的框架，因此我們能大幅加快速度，對吧」？

盧特尼克表示，川普政府和中國大陸貿易談判的目標是緩和局勢並降低關稅，「他們希望跟我們做生意，我們希望跟他們一起解決問題」。

他在接受彭博電視訪問時也說，日本和南韓的貿易協議將比英國更複雜，「你已必須花大量時間和日本跟南韓（協商），這些將不是快速協議」，印度則持續「非常努力」，「無疑」可能是下一批達成協議的國家之一，但「有很多工作要做」，「談到印度，在假設協議下，大概有7000種關稅稅目要調整」，「要花時間和努力」。

川普在宣布與英國的貿易協議後也說，他「非常接近」簽署更多協議，「我們有很多協議」。

關稅 貿易協議 川普

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