美中將談判 川普稱不會先降關稅…關鍵時刻主持駐中大使宣誓

在美中關係緊張之際，川普總統（左）7日主持新任美國駐中大使裴度（右）的宣誓儀式，但何時可以到任，尚未確定。裴度原任聯邦參議員。（路透）

美中即將在周末展開破冰會談，美國總統川普 7日仍表示，不會先撤145%的關稅來換取談判空間。

至於是美中之間是誰先聯繫促成會面，成為羅生門；副總統范斯 7日指出，是中國主動聯繫。

川普政府6日公布，財政部長貝森特 (Scott Bessent)和貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)即將於11日與中國經貿代表會面，被視為是美中貿易戰的破冰之旅。

川普7日出席美國駐中國大使裴度的宣誓儀式，川普說，他交到裴度手上的是對美國來說最複雜、最有影響力的外交關係，並認為時機點非常巧合；川普也說，請裴度到中國時，與國家主席習近平打招呼。

對於美中貿易戰，川普則表示，美國現在的狀況並不差，認為美國過去與中國大陸貿易，每年損失1兆美元，現在美中因為關稅停止貿易，美國沒有任何損失。

至於中國外交部發言人林劍稱，如果美方真想通過對話談判，解決問題，就應該停止威脅施壓，有媒體詢問川普是否願意讓步、撤回145%的對中關稅，讓中國回到談判桌？川普回答說，不會。

有媒體指出，中國稱是美國主動聯繫，希望對話，川普對此表現出遲疑的態度，他說，中方應該回去重讀他們的紀錄文件。

范斯7日出席慕尼黑領導人會議(Munich Leaders Meetings)，他說，是中國主動聯繫美方，美方當然願意和他們坐下來談；范斯說，美國的目標是希望重新平衡貿易。

針對主持人詢問川普政府可能有意與中國達成戰略協議，內容涉及台灣，范斯說，美中政府並未針對這樣的戰略協議(strategic deal)展開對話。

范斯說，美中之間有討論到的是，美國不能持續吸收世界的「生產者剩餘」(producer surplus)；美國過去30年一直扮演這個角色。

范斯指出，川普希望重新平衡全球貿易，特別是與中國的貿易關係，認為中國的人民應該消費更多，美國製造業也應該被更公平的對待。

貝森特7日出席聯邦眾議院財經事務委員會的聽證會，貝森特說，美中雙方於10日才會展開談話，兩國會不會達成協議，最後會由川普做決定；貝森特並指出，白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)不會參加本次會談。

貝森特也表示，是時候中國從「發展中國家」(developing country)的狀態畢業了，指中國作為世界第二大經濟體，不該再被視為發展中國家。