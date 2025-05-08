美中為何選瑞士會談？分析曝2原因：互給面子

中國國家主席習近平7日應普亭之邀，抵達莫斯科，延續與歐洲對話的態勢。（美聯社）

財政部 長貝森特本周將在瑞士與中國副總理何立峰會談，討論美中貿易緊張局勢。日經亞洲引述專家指出，選擇瑞士是出於中立環境與形塑論述這兩個原因，希望避免外界過度解讀，讓兩國都有面子。然而，川普 總統似乎尚未完全理解貿易戰對美國經濟後果，在面對國內更大政治壓力前，川普可能不會認真談判。

亞洲社會政策研究所中國分析中心中國經濟研究員李其認為，美中經貿官員會晤是「微小但意味深長的舉動」，「盡管沒有人期待發生戲劇性突破，但願意坐下來談，尤其是兩國高層，這一點很重要」。其他分析師也抱持謹慎期望。

李其指出，選擇瑞士作為會談地點有兩個顯著原因。首先，中立環境能讓雙方避免給外界一種「在對方地盤交涉」的印象。其次，瑞士只是何立峰出訪歐洲多國的其中一站，是中國國家主席習近平 近期與歐洲通話的延續。

李其也表示，將這次會談定義在歐洲交流框架下的一環，而非單獨意義上的美中談判，具備重要論述目的。她說，「如此可降低外界期望，不會過度聚焦中美哪一國做出讓步，並為雙方提供一個有面子的方式保持開放溝通」。

知名中國投資策略師、機構投資者出版品「Sinology」創刊人兼執行長羅福萬（Andy Rothman）認為，這場談判顯示，川普已意識到他的對中關稅「實際上是一種禁運」，但川普「似乎還沒有完全理解這對美國經濟的後果，尤其是在商品價格上漲以及重要礦物供應短缺方面」。

羅福萬說：「我擔心川普在面對更大的國內政治壓力之前，不會認真進行談判。」