美中重啟貿易談判的破冰關鍵？面子之爭曝後續艱難

中國公安部部長王小洪（中）2024年6月20日與美方禁毒人員會談。（路透）

美中貿易談判一度陷入僵局，在互徵高額關稅 後，兩國幾乎斷絕高層對話。這場僵局能出現轉機，全因意外議題芬太尼（fentanyl）。美方要求中方加強打擊芬太尼化學原料走私，使雙邊重新展開接觸，為後續的貿易談判鋪路。

但美中連對誰先發起會談都無法達成意見一致。中國的說法是，美國近期透過多種管道主動向中方傳遞訊息，希望關稅問題與中方談起來，重申會談是應美方請求舉行。川普 則對美方主動要求會談的說法嗤之以鼻：「他們說我們發起的？他們該回去查清楚記錄」。野村證券首席中國經濟學家Ting Lu因此指出，對於真正談成削減關稅的速度，市場應降低預期。

北京4月底向川普政府遞交問題清單，詢問美方究竟希望中方如何處理芬太尼原料的非法流通。白宮回應建議清單，包括要求北京嚴懲涉案人員。北京的回應釋出合作意願，也打開了與華府對話的窗口。

根據美媒，中國公安部部長王小洪曾私下表示，希望能與美方官員直接會面，甚至不排除赴美或在第三國舉行會談。這樣的訊號讓白宮開始重新評估與中國對話的可能性，也成為本屆川普政府任內，雙邊高層首次重啟貿易談判的契機。

因此，美國財長貝森特 與貿易代表葛里爾近日與中國副總理何立峰達成會晤的共識。何立峰原本就排定10日到12日間赴瑞士，會順勢將這場會談納入行程。他接下來還會訪問法國，展開對歐洲的外交工作。

這場會晤也與美國內部動態有關。貝森特日前在加州比佛利山一場私下活動中提到，他的首要任務之一就是與亞洲國家談判新的貿易協定。美國商務部長盧特尼克最近受訪則提到，貝森特計劃與直接與中國打交道，而他將專注其他國家。

川普7日參加新任駐華大使裴度的宣誓就職典禮，被問及對即將展開的會談有何期待時回應：「我們會拭目以待。」他強調不願意為了談判而調降關稅。目前不清楚自稱是中國觀察家的裴度是否前往瑞士參加會談。但川普貿易顧問納瓦羅確定不參加。