我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴國批印度「點燃地獄之火」 誓言：討回每滴血

8歲童用媽咪手機買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場

川普對中強硬「不先降關稅」：貿易談判要提黎智英

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普對中國強硬表態，不會為談判而先降關稅，美中貿易談判要提黎智英。(歐新社)
川普對中國強硬表態，不會為談判而先降關稅，美中貿易談判要提黎智英。(歐新社)

美國總統川普周三強硬表態，說他不願意為了能與北京進行更多的實質性經貿談判而率先降低對中國大陸的關稅

川普被一位記者問及他是否願意撤回對中國商品加徵的145%關稅，使全球第二大經濟體回到談判桌時回答：「不。」

川普是在美國新任駐華大使裴度（David Perdue）的宣誓就職儀式上做此表態。周二華盛頓和北京宣布，美國財長貝森特和貿易代表葛里爾周末將在瑞士與中國國務院副總理何立峰會晤，並啟動兩國之間的貿易談判。

川普的強硬態度凸顯出美中在貿易問題上的巨大分歧以及兩國就降低關稅達成可能協議所面臨的艱難險阻。

川普還否認是美國主動提出要與中國進行此次貿易談判，稱這麼說的人「應該回去研究下他們的檔案」。

中國外交部發言人林劍此前在記者會上說：「美方近期不斷表示希望同中方進行談判。這次會談是應美方請求舉行。」

川普周三也再次聲稱，美國先前每年在對華貿易中「損失1兆美元」，「現在沒有任何損失了」。

川普日前曾表示，他願意「在某個時候」降低對中國商品加徵的關稅。但他周二又說，斷了和中國的貿易美國「不會有任何損失」，聲稱中國船隻「正在太平洋上調頭」。他還表示，美國消費者支持他將製造業帶回美國的努力，會願意接受更高的價格和更少的選擇。但民調顯示，大多數美國成年人不贊成川普處理關稅和經濟問題的方式。

另外，川普在回答記者關於是可能豁免某些商品關稅的問題時說：「我不希望搞那麼多豁免，最後沒人清楚關稅是多少。」他又補充：「我會考慮這事，我不知道。我們必須讓這件事非常簡單，不過我會看一看。」

周三稍晚，川普接受Hugh Hewitt的電台訪問時表示，會在與中國的貿易談判中將香港傳媒大亨黎智英「作為談判的一部分」。他說無法預測美中是否能處得來，「要取決於中國是否公平對待我們」。

川普 關稅

上一則

「美先降關稅 讓中國坐上談判桌？」 川普：不要

延伸閱讀

「美先降關稅 讓中國坐上談判桌？」 川普：不要

「美先降關稅 讓中國坐上談判桌？」 川普：不要
鮑爾面對川普施壓「不受影響」 一次看懂Fed決策五重點

鮑爾面對川普施壓「不受影響」 一次看懂Fed決策五重點
川普出訪中東前 擬撤銷拜登的AI晶片分級出口管制

川普出訪中東前 擬撤銷拜登的AI晶片分級出口管制
印巴爆20年來最嚴重衝突 川普籲兩國停止戰鬥

印巴爆20年來最嚴重衝突 川普籲兩國停止戰鬥

熱門新聞

總統川普今天在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）貼出一張自己身穿教宗禮服且似乎是人工智慧（AI）生成的搞笑圖片。（取材自truth social）

川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照

2025-05-03 09:42
加拿大總理卡尼(左)6日在白宮與川普總統會面。(路透)

卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字

2025-05-06 13:39
中國已默默開始豁免131項、價值約400億美元的美國商品關稅，占自美進口總額的24%；顯示中國正設法緩和貿易戰對本身經濟的打擊，但並不意味中國對美國的立場已有所軟化。路透

中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光

2025-05-02 08:34
美國總統川普。(美聯社)

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

2025-04-30 20:26
圖為哈德遜研究所中國中心主任余茂春。記者謝守真／攝影

川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」

2025-05-05 11:34
美國聯邦上訴法院5日駁回川普政府所提的上訴請求。當局請求法院允許撤銷40萬移民的臨時合法身分，其中包括來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉的移民。(路透)

川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回

2025-05-06 14:03

超人氣

更多 >
美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝

美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝
65歲婦在5呎車「吃喝拉撒睡」 等領70歲最高社安金 

65歲婦在5呎車「吃喝拉撒睡」 等領70歲最高社安金 
CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩

CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩
為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑

為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑
銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做

銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做