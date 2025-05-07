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美中貿易談判 加預示高難度 艾克曼建議溫水煮青蛙式調稅

編譯季晶晶／即時報導
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美國和中國本周將在瑞士展開貿易戰爆發以來的首次正式接觸。圖為美國紐約布魯克林紅鉤海運碼頭的貨櫃。（歐新社）
美國和中國本周將在瑞士展開貿易戰爆發以來的首次正式接觸。圖為美國紐約布魯克林紅鉤海運碼頭的貨櫃。（歐新社）

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和貿易代表葛瑞爾（Jamieson Greer）本周將與中國副總理何立峰在瑞士展開談判。根據觀察人士，考慮到美中在地緣政治和經濟領域較勁，再加上川普重塑經濟秩序的決心，這場自川普宣布對等關稅以來的首次正式公開接觸，不太可能讓貿易戰快速落幕，即便彼此的關稅有所下調，雙方博弈仍將持續。

研究業者Sinology的負責人Andy Rothman認為，這個級別的官員會晤令人欣喜，但他採取觀望態度。他說，「這是個真正的機會，看川普是否授權貝森特和格里爾進行談判，以及他們能否明確說明川普的要求和讓步」。

Rothman表示，中國官員的擔憂並非沒有道理，就在當天稍早，川普會晤加拿大總理卡尼（Mark Carney）時直接挑明，就算卡尼說破嘴皮，美國也不會取消對這個北方鄰國的關稅。

美中會談消息公布的幾小時前，避險基金大亨、Pershing Squar的艾克曼 (Bill Ackman) 在社群平台X上，建議川普政府：立即將中國輸美商品的關稅降至20%，之後12個月每月增加0.5%，接下來的12個月再每月提高 1%，此後再進一步遞增。但只要中國改變不公平貿易的作法，關稅上調就可能停止或逆轉。艾克曼認為這種漸進方式能激勵企業轉移供應鏈，讓它們在過渡期間的運作也還能盈利，又大大降低經濟遭劇烈衝擊的風險。

分析人士指出，美中這場貿易戰不可能迅速結束，考量兩國在地緣政治和經濟等領域較勁，以及川普鐵了心要顛覆經濟秩序，就算關稅稅率下調，貿易爭端仍可能持續下去。

川普 關稅 貿易戰

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美中關稅戰現轉機 貝森特、何立峰本周瑞士會談

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