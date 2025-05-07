美中關稅戰現轉機 貝森特、何立峰本周瑞士會談

美中關稅大戰終出現轉機，美中雙方都證實本周將在瑞士由財政部長貝森特（見圖）與中國副總理何立峰會面協商。(美聯社)

財政部長貝森特(Scott Bessent)和美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)本周將赴瑞士，與中國國務院副總理何立峰展開貿易談判；這是美中關稅 戰開打月餘，雙方首度展開正式談判。

美國貿易代表辦公室和財政部表示，葛里爾和貝森特8日將一同前往瑞士首都日內瓦，除了會晤中方官員，還會拜會瑞士總統凱勒蘇特(Karin Keller-Sutter)討論貿易談判事宜。

「我們有共同的利益，」貝森特6日稍晚接受福斯新聞訪問時表示，當前的關稅戰「不可持續」，「尤其對中國而言。你知道，145%、125%的關稅相當於禁運。我們不想脫鉤，我們想要的是公平貿易。」

貝森特還表示：「我的感覺是，這將是為了緩和局勢，而不是為了達成重大貿易協議。」「但我們必須先緩和局勢，然後才能繼續前進。」

貝森特稍早聲明表示，「我期待會有具成效的會談。」

中國副總理何立峰(見圖)將代表中國在瑞士與美國財務部長貝森特會談。（路透）

中國官方媒體「人民日報」報導，中國外交部7日宣布，何立峰副總理9日到12日將訪問瑞士，期間與美方舉行會談。

中國商務部 發言人回答記者提問時表示，美國新政府上任以來，採取一系列違規、無理的單邊關稅措施，嚴重衝擊美中經貿關係，嚴重擾亂國際經貿秩序，並對世界經濟復甦成長帶來嚴峻挑戰。中方為捍衛自身正當權益，採取堅決有力的反制措施。美方高層近期不斷就調整關稅措施放風聲，並透過多種管道主動向中方傳遞資訊，希望就關稅等問題與中方展開協商。

中國商務部發言人表示，中方認真評估美方資訊，在充分考慮全球期待、中方利益、美國業界和消費者呼籲的基礎上，中方決定同意與美方接觸。何立峰副總理作為美中經貿中方代表，將在訪問瑞士期間，與美國財長貝森特舉行會談。

「彭博」報導，川普 近日表示，他願意在某個時候降低對中國的關稅，但本周也表示，美國就算不與北京協商，也「沒有損失」。

美國與中國是全球數一數二的經濟體，川普實施關稅政策以來，對許多中國進口商品徵收高達145%的關稅，北京政府則以125%報復關稅回敬美國進口商品。

關稅戰可能削弱美中經濟，而在關稅戰中飽受影響的投資人則希望看到談判曙光降低關稅。