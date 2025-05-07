美中關稅戰 中生產羽絨、玩具…美最先缺貨

面對美中關稅戰開打，分析警告，中國對美出口商品量正在大幅減少。圖為在美國實施對中國145%高關稅後，第一批來自中國的貨櫃運抵加州，但數量明顯減少。（路透）

面對美中關稅 戰開打，分析警告，中國對美出口商品量正在大幅減少，預示著供應鏈 可能因此出現中斷，最快可能在夏天就會導致商店貨架空空如也。

隨著美國對中國進口產品徵收高達145%的關稅，加上各種返校和假期消費的升溫，夏末開始許多商品的供應可能會開始減少；分析警告，貿易活動急遽下降，可能會導致類似新冠肺炎疫情期間的商品短缺。

許多美國零售商 都搶在川普總統的全面關稅開徵前，爭相增加庫存，導致近期進口量激增；但隨著許多零售商選擇放棄像是服裝、嬰兒用品和其他會運往美國港口商品的訂單，出口量也開始放緩。

「一旦這種提前效應消退，美國公司就可能面臨庫存短缺和補貨挑戰，尤其是開學和節日商品上，」投資銀行TD Cowen分析師在評估關稅對供應鏈影響的研究報告中寫道，「而與中國和其製造業關係密切的公司和產品，最容易出現短缺。」

根據TD Cowen，因為企業囤貨而出現提前供貨效應的商品，包括電腦、汽車、手機和蓄電池等。

根據美國物流集團「飛協博」(Flexport)數據，繼進口量在關稅上調前急劇增長之後，中國到美國的貨櫃預訂量則減少了60%。取消到洛杉磯港的航次或「空白航行」（blank sailings）從4月的四次增至5月的17次。

根據TD Cowen分析師，以下是幾種最可能因為貿易戰而出現短缺的產品：

羽絨：從中國進口羽絨的價值達19億元，占總進口量77%。

玩具、遊戲和運動器材：中國進口玩具、遊戲和運動設備價值超過300億元，占該類總進口73%以上。

紡織藝術品：中國進口紡織藝術品價值高達86億元，占總進口量過半。

鞋類：中國進口鞋類商品價值達98億元，占全美國內銷售的36%。

餐具：中國進口餐具與金屬工具價值達31億元。

玻璃器皿：30%美進口玻璃製品來自中國。

家具和寢具：中國進口家具與寢具價值達185億元，占總進口量28%。

服飾：中國進口服飾價值達173億元。