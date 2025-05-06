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川普貿易協議再現搖擺 道指跌近400點

貿易談判無進度？川普：美國無須簽貿易協議

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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總統川普。（路透）
總統川普。（路透）

面對媒體不斷追問與各國貿易談判的進度，總統川普6日表示，美國不需要簽署貿易協議，而是他國想要與美國簽署協議，指未來會針對各國討論出個關稅數字，他們可以選擇接受或不接受。

川普6日與加拿大總理卡尼（Mark Carney）在白宮會面，川普表示，他在接下來的幾天會做重大宣布，內容未必與貿易有關，但川普並未透露細節。

川普說，大家一直問他何時要簽署貿易協議，但美國不需要簽署貿易協議，而是他國想要與美國簽署協議，「假如我們想要，現在可以簽出25個協議」；川普認為，所有國家都希望進入美國的市場，美國不在乎其他國家的市場。

川普說，在接下來的兩周內，他可能與貝森特、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、國務卿魯比歐（Marco Rubio）和副總統范斯（JD Vance）坐下來談，針對個別國家決定出個數字，就看他們願不願意接受。

川普表示，少數的情況下，美國會與其他國家簽署協議，但多數情況是，美國會決定其他國家進入美國市場的代價，「那會是非常公平的數字，一個低的數字，畢竟我們不想傷害其他國家，我們想要幫助其他國家。」

川普說，美國將要求其他國家開放市場，或者取消關稅，並指出，印度已經同意對美零關稅。

川普 貿易協議 關稅

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美財長：最快本周公布部分貿易協議

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