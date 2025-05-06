我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加舞蹈教室暗藏攝像頭 少男少女隱私被看光光

川普貿易協議再現搖擺 道指跌近400點

美財長：最快本周公布部分貿易協議

記者陳熙文／華盛頓即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（記者陳熙文／攝影）
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（記者陳熙文／攝影）

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）6日表示，有信心在年底前完成80%至90%的貿易談判，並稱最快本周就會公布與部分最大貿易夥伴之間的協議。

貝森特6日出席聯邦眾議院撥款委員會的公聽會，他在會中指出，美國有18個非常重要的貿易關係，美方目前正與其中17個貿易夥伴談判；貝森特說，美國目前尚未與中國大陸談判。

貝森特表示，美國很快就會看到其他國家對美國徵收的關稅、對美的非關稅障礙、匯率操縱和他國對其勞動力和企業的補帖等，大幅減少。

貝森特表示，若年底前沒有完成80%至90%與重大貿易夥伴的談判，他會感到非常驚訝，並認為時程可能更快；貝森特說，川普政府最快這周，就有可能宣布與部分美國最大貿易夥伴之間的協議。

貝森特並未透露哪些國家，但表示，他們都給予美國非常好的條件。

不過，貝森特也遭到眾議員的質疑；威斯康辛州民主黨眾議員波肯（Mark Pocan）在發言時質問貝森特說，到底是誰要支付關稅？貝森特則回答說，這是非常複雜的問題。

貝森特說，從歷史上來看，支付關稅的人有很複雜的組成；波肯則說，最終還是由美國消費者來負擔川普的關稅。

關稅 眾議員 川普

上一則

成為美國第51州？加國總理：加拿大是非賣品

下一則

貿易談判無進度？川普：美國無須簽貿易協議

延伸閱讀

成為美國第51州？加國總理：加拿大是非賣品

成為美國第51州？加國總理：加拿大是非賣品
川普揚言對非美製電影課重稅 澳洲仍向好萊塢招手

川普揚言對非美製電影課重稅 澳洲仍向好萊塢招手
鬆口未與中方見面 川普：因關稅停貿易 美止損節省逾兆

鬆口未與中方見面 川普：因關稅停貿易 美止損節省逾兆
川普宣布停止攻擊青年運動 「他們求饒說別再炸了」

川普宣布停止攻擊青年運動 「他們求饒說別再炸了」

熱門新聞

商務部長盧特尼克。(路透)

商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議

2025-04-29 15:28
總統川普今天在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）貼出一張自己身穿教宗禮服且似乎是人工智慧（AI）生成的搞笑圖片。（取材自truth social）

川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照

2025-05-03 09:42
中國已默默開始豁免131項、價值約400億美元的美國商品關稅，占自美進口總額的24%；顯示中國正設法緩和貿易戰對本身經濟的打擊，但並不意味中國對美國的立場已有所軟化。路透

中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光

2025-05-02 08:34
美國總統川普。(美聯社)

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

2025-04-30 20:26
圖為哈德遜研究所中國中心主任余茂春。記者謝守真／攝影

川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」

2025-05-05 11:34
中國國家主席習近平與美國總統川普。(美聯社)

台海局勢危殆 「經濟學人」曝3變數：美國恐放棄台灣

2025-05-01 21:30

超人氣

更多 >
「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝
不加水免炒鍋「有菜有肉」懶人料理 配飯、單吃都美味 

不加水免炒鍋「有菜有肉」懶人料理 配飯、單吃都美味 
3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了

3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了
18歲兒被警擊斃 心碎父隔天撞死警察

18歲兒被警擊斃 心碎父隔天撞死警察
卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字

卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字