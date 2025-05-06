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玩具產業受衝擊 美泰兒因關稅撤銷財測 將加速降低中製產品比重

編譯劉忠勇／綜合外電
美泰兒預計到2026年，供應美國市場的玩具中，來自中國的比重將降至15%以下。（美聯社）
美泰兒預計到2026年，供應美國市場的玩具中，來自中國的比重將降至15%以下。（美聯社）

美泰兒（Mattel）宣布撤回2025年營收將恢復成長的預測，並警告美國總統川普對進口玩具加徵關稅後，美國消費者將面臨漲價。

這家玩具商2月曾預測2025年拜芭比娃娃（Barbie）、風火輪（Hot Wheels）等產品銷售成長所賜，業績將成長多達3%，擺脫連續三年營收持平或下滑的困境，獲利也可望同步成長。

美泰兒周一則表示，鑑於「總體經濟環境波動與美國關稅變化」，決定「暫緩全年財測」。

川普對來進口自中國的玩具產品開出145%高額關稅，美泰兒目前在中國生產比重不到四成。

執行長克雷茲（Ynon Kreiz）說：「我們正採取因應措施，以抵銷潛在衝擊。」其中將2025年成本節省目標自6,000萬美元調高至8,000萬美元、加快供應鏈分散化，並對部分產品調漲價格。

克雷茲說：「我們正加快腳步，降低美國市場產品來自中國的比率，以因應關稅衝擊。在我們採取的因應措施中，調漲售價排在第三順位。」

美泰兒財務長迪席維斯特羅（Anthony DiSilvestro）在電話會議上表示，若以現行關稅水準估算，今年新增費用約為2.7億美元。不過，美泰兒預料可完全彌補這些支出。

克雷茲也在電話會議中透露，美泰兒預計到2026年，供應美國市場的玩具中，來自中國的比重將降至15%以下，並進一步在2027年壓低至10%以下。

美泰兒第1季營收成長2.1%，達到8.27億美元，高於分析師預估的7.89億美元。調整後每股虧損縮小至3美分，分析師原估虧損10美分。

據美國玩具協會（Toy Association）統計，美國市售玩具中有八成來自中國。孩之寶（Hasbro）透露，該公司恐因關稅增加多達3億美元的成本，約占一度產品品成本的1/5。

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