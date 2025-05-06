印度向美提議 鋼鐵、汽車零件和藥品實施定額互免關稅

印度傳提出零關稅換零關稅之議。（路透）

彭博引述知情人士報導，印度 在對美國的貿易談判中提議，對鋼鐵、汽車零組件和藥品在一定的進口數量內實施互免關稅 。若超出限額，進口工業品將回復原有的關稅稅率。

這個提議是印度貿易官員上月底訪問華府時提出的，以便在今年秋季達成貿易協議。

知情人士透露，印美雙方目前優先針對部分產業先達成協議，希望趕在美國總統川普 暫緩報復性關稅的90天期限屆滿前，達成初步貿易協定。

川普周日暗示，最快本周內會達成部分貿易協議。南韓、日本和印度等亞洲經濟體目前和川普政府談判過渡性協議方面的進展最快。

據知情人士表示，印度是在徵詢出口相關業者意見後提出這項免稅提議。業者認為，若雙方互相取消工業品關稅，就不會對本地產業或競爭力造成衝擊。

印度工程出口促進委員會（Engineering Exports Promotion Council）主席查達（Pankaj Chadha）說：「我們對這項『零關稅換零關稅』的提案很放心，因為印度產品在價格上極具競爭力。我認為就算關稅刪了，也不會有什麼影響，但這必須雙方互惠。」

根據印度貿易部資料，印度在2024至2025年間對美國出口價值105億美元的藥品，以及191億美元的工業製品。

華府方面也要求印度處理美方關切的「品質管制令」（Quality Control Orders, QCO），美方認為這構成銷印貨品的非關稅貿易障礙。知情人士表示，這項強制性品質標準規定不分本地或外國製造商，凡商品在印度銷售前都必須符合一定門檻，但這些規範因為缺乏透明與公平性而遭批評。

據透露，印度已表示願意重新檢視醫療器材和化學品等領域的現行 QCO，也提出和美國簽署「相互承認協議」（Mutual Recognition Agreement）的構想，讓雙方接受彼此的監管標準和制度。