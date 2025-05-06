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Fed傳聲筒：川普關稅讓鮑爾陷於雙輸局面

編譯劉忠勇／綜合5日電
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除了決策利率方面的困難外，鮑爾如何向市場溝通，也必須善加斟酌。（歐新社）
除了決策利率方面的困難外，鮑爾如何向市場溝通，也必須善加斟酌。（歐新社）

川普總統推動關稅政策的手法草率，已讓聯準會（Fed）陷入可能雙輸的局面：既避免不了經濟衰退，又管控不好停滯性通膨。

有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報記者提米羅斯指出，Fed本周兩天的政策會議，焦點將放在如何拿捏其中政策取捨之間的溝通分寸。

Fed主席鮑爾和其他官員目前態度傾向繼續觀望，暫不降息，並思考如何進一步調整說法。這種審慎背後顯示Fed不願過早放棄對抗通膨的決心。

提米羅斯形容這讓Fed陷入有如守門員面對的左右兩難處境：往右撲是延續緊縮、壓抑通膨；往左撲則是提早降息、支撐經濟成長。鮑爾上月曾說：「我們無疑將做非常困難的決斷。」

若過早出手降息以防經濟轉弱，恐怕會因為關稅或供應短缺導致短期通膨壓力升高，得不償失。

曾經擔任鮑爾左右手、現為PIMCO顧問克拉里達（Richard Clarida）說：「這不是Fed預先降息來因應景氣放緩的周期，他們需要實際在數據上看到衰退跡象，特別是勞動市場的變化。」

然而，若要等到經濟疲弱的跡象明確才行動，就得承擔經濟陷入更深衰退的風險。

前Fed副主席布蘭納德說：「從七年來的紀錄看來，鮑爾主導的Fed一向傾向等到數據明確再急速出手。我想，一旦勞動市場明顯惡化，Fed就會準備好採取行動。」

提米羅斯認為，Fed決定利率時著眼於「追求最佳結果」，去年即因為通膨回落而選擇降息；但有時會為了「避免最壞結果」，2022至2023年間就是這種情況，當時Fed積極升息，不惜引發經濟衰退，也要制止高通膨頑強不退。

如今的關稅措施，恐怕會再次迫使Fed走上後者這條路。進口關稅短期內會推高物價，但因實施過於倉促，也可能拖慢經濟活動，隱現停滯性通膨的跡象。物價上漲的風險，使Fed難以放心預防性降息來因應經濟疲弱。相對地，決策官員可能會先專注在確保這波物價上升不會轉為更持久的通膨。

目前還不確定的是：如果就業市場明顯惡化，Fed會有多大決心採取因應措施？若失業率持續上升，支持降息、為經濟提供支撐的理由會越來越強。

布蘭納德表示，如果失業率上揚，Fed考慮降息，「最大的顧忌是通膨實際上揚了多少」。她指出，這方面的顧忌比五年前更大，因為美國經濟近年才經歷過高通膨時期。

她說：「你至少得有所警覺，而Fed顯然也這麼看，通膨預期可能不像以前那樣穩定。」

除了決策利率方面的困難外，鮑爾對如何對外溝通因應之道，也必須善加斟酌。

若口徑偏鴿，也就是展現願意降息的立場，對於因關稅引發的成本上升或不確定因素造成的經濟放緩，恐怕毫無預防效果；若口徑偏鷹，展現抗通膨的決心，反而可能影響企業定價和決策薪資的行為模式。

前達拉斯聯邦準備銀行卡普蘭（Robert Kaplan）說：「就算我內心打算找機會降息，我對外也會講得像個鷹派，因為我想把通膨預期穩住。」

降息 鮑爾 關稅

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