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美對墨西哥番茄 7/14起擬徵21%關稅 售價恐漲逾1成

記者顏伶如／綜合報導
川普政府將對墨西哥番茄加徵進口稅，圖為美國超市裡的墨西哥番茄。(美聯社)
川普政府將對墨西哥番茄加徵進口稅，圖為美國超市裡的墨西哥番茄。(美聯社)

墨西哥嘉年華會「5月5日節」(Cinco de Mayo，抗法紀念日)登場之際，墨西哥番茄卻面臨被美國加徵關稅。美聯社4日報導，川普總統雖然暫停對墨西哥進口酪梨祭出關稅，但美國仍打算從7月14日起對墨西哥進口新鮮番茄開徵將近21%進口關稅(duty)，這項新措施將衝擊每年從墨西哥進口到美國的40億磅番茄。

贊成對墨西哥進口番茄加徵關稅的人士指出，進口關稅有助於重建正在萎縮中的美國番茄產業，確保美國國內食用的蔬果都由本土生產。根據產業團體「佛羅里達番茄交易中心」(Florida Tomato Exchange)統計，墨西哥番茄目前在美國番茄市場占比約有七成，20年前只有三成。

「佛羅里達番茄交易中心」執行副主席葛瑟爾(Robert Guenther)說：「除非我們能在公平定價方面創造公平競爭環境，否則在不久的將來，大家在國內將看不到新鮮番茄產業。」佛州與加州是全美生產番茄最多的兩州，但加州生產的番茄絕大多數製成番茄醬或其他產品。

反對向墨西哥進口番茄加徵關稅的另一派則說，對於美國消費者來說，關稅將讓新鮮番茄變得更貴。企業總部位於聖安東尼奧，在美國與墨西哥都種植番茄的生產商NatureSweet表示，如果關稅政策沒有改變，每個月將因為關稅多花數百萬元。

NatureSweet法律長胡列特(Skip Hulett)說，將設法找出因應之道或簡化營運，「但事實是，這些我們一直都在做，好讓企業能夠經營得更有效率。」

胡列特指出，生鮮蔬果並不是利潤空間很高的行業，「我們正在評估可以吸收多少增加成長，然而多出來的成本負擔最終肯定必須轉嫁給消費者」。

亞利桑納州立大學(Arizona State University)莫里森農業企管學院(Morrison School of Agribusiness)教授李察斯(Tim Richards)表示，關稅措施上路後美國番茄零售價格將漲大約10.5%。

關稅 墨西哥 加州

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