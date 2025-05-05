川普打算撤銷非營利機構免稅 哈佛恐只是第一步

據說川普政府想方設法增加稅收，拿哈佛大學開刀，只是第一步。圖為哈佛大學商學院。(路透)

川普 政府凍結哈佛大學22億元的聯邦補助經費之後，川普總統更威脅要取消該校的免稅資格。而尋找財源行動似乎不止於此，知情人士透露川普政府正在尋找撤銷非營利組織免稅資格的辦法。

華爾街日報報導，川普政府任命德梅洛(Andrew De Mello)為國稅局 (IRS)新的代理首席法律顧問後，知情人士透露德梅洛私下與免稅部門等官員討論非營利組織的規定；此外，國稅局刑事調查部門副主管、同時也是財長貝森特(Scott Bessent)顧問的夏普利(Gary Shapley)，也至少一次在會議中表示在優先調查「特定非營利組織」的免稅資格，但沒有透露具體組織。

一些現任和前任國稅局官員擔心，這些審議似乎背離了國稅局長期以來的非政治立場，國稅局官員們向來一直避免打壓非營利組織，擔心這可能被外界解讀為針對某黨派非營利組織的攻擊。知情人士透露，一些國稅局官員告訴同事他們擔心德梅洛會想辦法針對川普不喜歡的非營利組織。

總統、副總統或特定高階官員要求國稅局進行特定審計或調查是犯罪行為。一位白宮 官員2日表示白宮不參與任何機構的免稅資格決策，包括哈佛大學的資格。

國稅局發言人未回應評論請求；一位財政部發言人表示德梅洛的會議符合標準程序，「任何機構法律顧問的職責都是與部門團隊會面，以確保充分理解所有規則和流程」，並指出首席法律顧問並非政策制定者，只是為領導層提供建議。

前國稅局官員表示，川普政府可以採取的手段之一是專門審查那些關注多元化的非營利組織。國稅局律師2024年末撰寫了一份備忘錄，稱2023年最高法院禁止在教育機構採取平權措施(affirmative action)的裁決，不應影響透過其他計畫支持多元化目標的非營利組織。一些官員認為這份備忘錄可能會被推翻，讓國稅局去審查那些例如為少數族裔學生提供獎學金的非營利組織。