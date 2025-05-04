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川普鬆口「某時間」調降對中國關稅 曝本周沒安排與習近平通話

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普4日搭乘空軍一號返回馬里蘭州時接受記者提問。(美聯社)
美國總統川普4日搭乘空軍一號返回馬里蘭州時接受記者提問。(美聯社)

彭博資訊報導，美國總統川普日前受訪表示，有意「在某個時間點降低對中國的關稅」，因為目前徵稅太高導致兩大經濟體貿易停擺。另外，川普透露本周沒有與中國國家主席習近平通話的安排。

川普2日接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）專訪於4日播出，他表示：「某個時間點，我會降低對中國商品的關稅，因為不這麼做就無法與他們做生意，而他們非常希望做生意。」

川普還指出中國近期陷入的經濟困境。根據官方製造業採購經理人指數，中國工廠活動已經陷入自2023年以來最嚴重萎縮。新的出口訂單降至自2022年12月以來的最低點，並創下自當年4月上海封城以來的最大跌幅。

此外，川普也對中國近來的聲明表示稱讚，稱這些言論「積極」，同時重申兩國之間達成的任何協議都必須是「公平的」。

中國2日表示，自川普4月宣布關稅以來，「正在評估與美國進行貿易談判的可能性」，這是雙方開始談判的首個跡象。

另一方面，川普4日在空軍一號回應記者表示，本周沒有安排與中國國家主席習近平通話，並表示美中「正在討論不同的問題」。

川普對中國進口商品開徵高達145%關稅，中國則以125%關稅回敬，美中陷入貿易對抗不僅動搖市場，更可能增加製造設備與美國日常用品價格，包括衣物和玩具。

川普 關稅 習近平

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