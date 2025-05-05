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專家：貿易戰造成傷害 就像擠牙膏收不回

編譯潘勛／綜合報導
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川普總統啟動貿易戰恐將導致全球其他國家彼此做生意，卻將美國排除在外。（美聯社）
川普總統啟動貿易戰恐將導致全球其他國家彼此做生意，卻將美國排除在外。（美聯社）

華盛頓郵報報導，即便川普對自己關稅放話愈來愈軟，但他對幾乎全球都祭出極高關稅、發動貿易戰，已經造成經濟傷害，經濟學者們指出，貿易戰就像擠牙膏，一擠就收不回管子。

美國經濟過去幾年本來強行通過很多問題考驗，由主要指標來看，經濟依然強勁。失業率很低，通膨由新冠疫情的高點大幅下降，大致維持在可控，經濟有些停滯，但經濟學者表示，全國經濟總產出今年第一季可能維持成長。

但這些令人振奮的指標都有個缺點，也就是發生在川普向全球祭出高關稅、造成經濟撕裂之前。

愈來愈多的證據指出，關稅綑住經濟活動，即將推高物價，即便其效應要耗費一些時間，眾人才會感受到。

川普向中國進口貨開徵的關稅，已經中斷跨太平洋供應鏈。美方官員警覺到：用於很廣泛經濟活動的重要稀土金屬，各公司庫存日益減少；北京4月限制稀土金屬出口。全球船運公司「飛協博」(Flexport)創辦人兼執行長彼得森(Ryan Petersen)指出，川普關稅生效三周以後，由中國開往美國的大洋貨櫃輪訂位下跌逾六成；洛杉磯港(Port of Los Angeles)數據指出，攜帶亞洲貨物開赴該港貨輪5月減少20個停靠要求，比起3月要多三倍以上。

阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management)首席經濟學者史洛克(Torsten Slok)指出，川普關稅的影響便是美國商店貨架幾周後空空如也，消費者碰到新冠疫情般的短缺狀況，利用中國製半成品再加工的公司也一樣。

哈佛大學教授富文(Jason Furman)表示，感覺上像動作很慢的巨浪正向我們湧來，只是還沒抵達。

使用中國進口貨而在國內加工的廠商也流露吃緊跡象。費城聯準會製造業指出，4月單月下滑程度，只有2020年新冠疫情伊始、2008年金融海嘯才超越它。富文等經濟學者另指出，商業投資也因關稅造成的不確定性而落入坑底。

聯信公司(Comerica Bank)首席經濟學者亞當斯(Bill Adams)指出，美國經濟被導往危險方向，經濟愈往這條路走上去，衰退的風險愈高。

關稅 川普 疫情

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